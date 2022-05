Duda: Ak Ukrajina nebude vyvážať obilie, spôsobí to migračnú krízu

Davos 24. mája (TASR) - Ak pre vojnu na Ukrajine nebudú mať krajiny severnej Afriky dostatok potravín, spôsobí to masovú migráciu do Európy. V utorok to uviedol poľský prezident Andrzej Duda v prejave na Svetovom ekonomickom fóre vo švajčiarskom Davose. TASR prevzala správu od agentúry Reuters.



"Ak v severnej Afrike vypukne hladomor... Španielsko a celá južná Európa budú čeliť obrovskému prílevu migrantov," uviedol Duda. "Teraz by sme sa mali sústrediť na to, aby Ukrajina mohla vyvážať svoje obilie," dodal.



S podobným varovaním nedávno prišiel aj Medzinárodný menový fond (MMF), podľa ktorého môže nedostatok pšenice v najchudobnejších regiónoch sveta spôsobiť migráciu miliónov ľudí.



Ukrajina patrí k najväčším producentom obilia na svete. Vývoz cez ukrajinské prístavy sa však v dôsledku ruskej invázie zastavil. Podľa nemeckej vlády blokuje Rusko na Ukrajine export približne 20 miliónov ton obilnín, určených najmä pre severnú Afriku a Áziu, z nich veľkú časť v prístave v Odese.



Podľa niektorých diplomatov chce šéf Kremľa Putin týmto spôsobom zámerne vyvolať masové pohyby utečencov s cieľom destabilizovať Európu, ktorá voči Rusku po útoku na Ukrajinu zaviedla sankcie a začala dodávať zbrane Kyjevu.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok informoval, že Ukrajina rokuje o vytvorení potravinových koridorov na vývoz pšenice, ďalších druhov obilia a slnečnicových semien. Zopakoval tiež obvinenia, že Rusko na okupovaných územiach Ukrajiny ukradlo už státisíce ton obilia.