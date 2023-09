Duda bude zrejme diskutovať so Zelenským o dovoze obilia

Varšava 14. septembra (TASR) - Poľský prezident Andrzej Duda vo štvrtok oznámil, že o niekoľko dní sa zrejme v New Yorku stretne s ukrajinským kolegom Volodymyrom Zelenským a bude s ním diskutovať o poľskom zákaze dovozu ukrajinského obilia. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry PAP.



Duda má v nedeľu 17. septembra začať štvordňovú návštevu Spojených štátov, kde sa zúčastní na 78. zasadnutí Valného zhromaždenia OSN v New Yorku.



"O niekoľko dní máme s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským stretnutie," povedal Duda vo štvrtok pre portál tlačovej agentúry pap.pl. "Musíme brániť svoje záujmy," vysvetlil.



Duda dodal, že "absolútne" nie je v záujme Poľska, aby sa ukrajinské obilie predávalo na poľskom trhu. "Nie je to v záujme našich poľnohospodárov. Musíme brániť voj trh a to aj robíme, pričom sa ale snažíme Ukrajine pomáhať," doplnil.



Poľská vláda v utorok vyzvala Európsku komisiu, aby predĺžila zákaz Európskej únie uvalený na dovoz pšenice, kukurice, repkových a slnečnicových semien z Ukrajiny. Varovala, že ak EÚ po 15. septembri nezavedie reguláciu v tejto veci, Poľsko tak urobí samo jednostranne. Práve 15. septembra má totiž vypršať dosiaľ platný zákaz Únie pre dovoz týchto farmárskych produktov.



Eurokomisia tento rok na jar zaviedla zákaz dovozu spomínaných ukrajinských produktov do piatich susedných štátov Ukrajiny vrátane Slovenska, kde proti importu protestovali farmári. Sťažovali sa, že lacné ukrajinské komodity poškodzujú ich miestne trhy.



Už vtedy Poľsko a štyri ďalšie krajiny hraničiace s Ukrajinou jednostranne zaviedli vlastné zákazy a eurokomisia reagovala vyhlásením, že je to proti zmluvám EÚ.