Duda čelí kritike za pochybnosti, či Ukrajina môže znovu získať Krym

Varšava 3. februára (TASR) - Poľský prezident Andrzej Duda v piatok vyhlásil, že si nie je istý, či bude Ukrajina schopná znovu získať kontrolu nad Ruskom okupovaným Krymským polostrovom, ale verí, že by mohla znovu získať Doneckú oblasť a Luhanskú oblasť.



Jeho výrok vyvolal vlnu kritiky zo strany politikov poľskej vládnej koalície, informuje TASR podľa tlačovej agentúry Reuters.



Varšava je od napadnutia Ukrajiny Ruskom vo februári 2022 jedným z najvytrvalejších podporovateľov Kyjeva a tvrdí, že Ukrajina musí znovu získať kontrolu nad celým svojím územím, aby odradila Moskvu od ďalšej vojenskej agresie.



Duda svoj názor zopakoval neskoro večer v rozhovore pre kanál Kanal Zero na platforme YouTube. Na otázku, či verí, že Ukrajina bude skutočne schopná znovu získať Krym, odpovedal: "Je pre mňa ťažké odpovedať na túto otázku. Neviem, či ho Ukrajina získa späť, ale verím, že získa späť Doneck a Luhansk."



Krymský polostrov, ktorý Rusko obsadilo už v roku 2014, osem rokov pred spustením vojenskej invázie v plnom rozsahu, je podľa neho "zvláštnym miestom aj z historických dôvodov, pretože v skutočnosti bol väčšinu času v rukách Ruska".



Časti Doneckej oblasti a Luhanskej oblasti na východe Ukrajiny boli v roku 2014 tiež obsadené silami podporovanými Moskvou, a na rozdiel od Krymu sú obliehané aj počas súčasnej agresie. Ukrajina sľubuje, že vo vojne s Ruskom získa späť každý štvorcový kilometer svojho územia vrátane Krymu.



Ukrajinský veľvyslanec v Poľsku Vasyl Zvaryč v sobotu na sociálnej sieti X napísal, že "Krym je a zostane Ukrajinou". "Deokupácia Krymu je našou úlohou a povinnosťou, ktorú zdieľame so slobodným svetom," dodal ambasádor.



Poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski uviedol, že "Poľsko uznáva nezávislosť Ukrajiny v rámci jej medzinárodne stanovených hraníc".



Dudove poznámky kritizovali aj ďalší zákonodarcovia z poľskej vládnucej proeurópskej koalície, ktorí sú v inom politickom tábore ako prezident. Duda je spojencom nacionalistickej strany Právo a spravodlivosť (PiS), ktorá prišla o moc vlani v decembri po tom, ako sa jej po voľbách nepodarilo vytvoriť koalíciu.



"Rád by som pánovi Dudovi pripomenul, že v našej krajine sú mestá, ktoré vo svojej histórii patrili Poľsku kratší čas ako inému štátu," uviedol Roman Giertych, zákonodarca z najväčšieho vládneho zoskupenia Občianska koalícia (KO).



Zákonodarca z PiS Radoslaw Fogiel povedal, že takáto kritika Dudových slov je neopodstatnená. "Na otázku o znovuzískaní Krymu Ukrajinou odpovedal priamo, že nevie," tvrdí Fogiel.