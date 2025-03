Duda chce od summitu zvýšenie vojenských výdavkov na tri percentá HDP

Brusel/Varšava 6. marca (TASR) - Poľský prezident Andrzej Duda písomne požiadal generálneho tajomníka NATO Marka Rutteho, aby na najbližšom summite Aliancie v júni v Haagu nastolil otázku minimálnych výdavkov na obranu a aby sa rozhodlo o ich zvýšení na najmenej tri percentá HDP. Duda o tom informoval na tlačovej konferencii po stretnutí s Ruttem, informuje spravodajca TASR.



"Nie od roku roku 2030, ale ihneď. Z veľmi jednoduchého dôvodu: nemôžeme čakať, rozhodnutia sa musia robiť efektívne a rýchlo, aby sme znovu vybudovali náš obranný potenciál. Ukázalo sa, že Európa nie je pripravená na vojenské ohrozenie," komentoval žiadosť o zvýšenie výdavkov poľský prezident.



Duda tiež poukázal na výhody, ktoré by podľa neho Ukrajine priniesol podpis dohody o surovinách so Spojenými štátmi. "Ak dôjde k dohode medzi USA a Ukrajinou o nerastných surovinách, Ukrajina sa stane strategickou pre záujmy Spojených štátov a som presvedčený, že ju budú chrániť," povedal Duda, ktorý zároveň vyzval na ukončenie vojny spravodlivým a trvalým mierom.



Generálny tajomník NATO informoval, že medzi USA a Ukrajinou prebiehajú diskusie o budúcnosti vzájomných vzťahov. "Som opatrne optimistický, že to povedie k pozitívnym výsledkom," povedal v tejto súvislosti.



Poľský prezident verí, že súčasné napätie medzi USA a Ukrajinou je len dočasné a čoskoro sa ich vzťahy zlepšia.