Duda chce vetovať sporný zákon, bojí sa o slobody i zahraničné vzťahy

Varšava 6. septembra (TASR) - Poľský prezident Andrzej Duda je pripravený vetovať spornú novelu mediálneho zákona, ktorá by umožňovala vlastníctvo médií v Poľsku iba subjektom sídliacim v krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru (EHS). Vyhlásil to v pondelok v Rádiu ZET šéf prezidentskej kancelárie Pawel Szrot, informovala agentúra PAP.



Podľa novely zákona subjekty vlastniace médiá v Poľsku nesmú byť závislé od spoločností či osôb registrovaných mimo EHS. Za novelu v auguste hlasovalo 228 poslancov, 216 bolo proti a desať sa zdržalo. Opozícia tento zákon vníma ako útok na súkromnú televíziu TVN24, ktorú vlastní americká spoločnosť Discovery prostredníctvom subjektu registrovaného v Holandsku. Vláda však tvrdí, že zákon má zamedziť šíreniu vplyvu Ruska a Číny.



Ako uviedol Szrot, Duda sa v súvislosti so zákonom obáva o jeho nepriaznivý dosah na "hospodársku slobodu, slobodu prejavu a vzťahy so zahraničnými partnermi".



"Prezident to povedal jasne - a ja som to v jeho mene tlmočil vládnej strane a iniciátorom tohto projektu -, že v súčasnej podobe je pripravený zákon vetovať," povedal Szrot.



Novelu zákona zatiaľ schválila iba dolná komora parlamentu - Sejm. Hlasovať má o nej ešte Senát. Ak ju ten odmietne, v Sejme bude potrebná absolútnu väčšina hlasov na zvrátenie tohto rozhodnutia, dodáva PAP.