Duda chce znova udeliť milosť odsúdeným poľským exposlancom PiS

Varšava 11. januára (TASR) — Poľský prezident Andrzej Duda vo štvrtok oznámil, že chce znova udeliť milosť právoplatne odsúdeným exposlancom bývalej vládnucej strany Právo a spravodlivosť (PiS) Mariuszovi Kamiňskému a Maciejovi Wasikovi. Informovala o tom poľská spravodajská televízia TVN 24.



"Povedal som, že urobím všetko, čo bude v mojich silách, aby sa čo najskôr dostali na slobodu, aby boli slobodnými ľuďmi, a nie politickými väzňami v slobodnom Poľsku, pretože je to urážka ich dôstojnosti," povedal Duda po stretnutí s manželkami Kamiňského a Wasika.



Dodal, že na ich žiadosť sa rozhodol iniciovať "konanie na udelenie milosti". "Chcem, aby toto konanie prebiehalo absolútne v súlade s ústavnými a zákonnými normami," uviedol Duda.



Prezident sa už obrátil na generálneho prokurátora so žiadosťou o prepustenie Kamiňského a Wasika z väzenia počas trvania konania o udelení milosti, čo podľa neho umožňuje paragraf 568 Trestného poriadku.



Duda označil oboch politikov za "prvých politických väzňov v Poľsku od roku 1989". Zopakoval, že milosť, ktorú im udelil v roku 2015, bola úplne v súlade s ústavou a s platnými normami a je naďalej platná.



"Podľa môjho osobného názoru sú (Kamiňski a Wasik) stále poslancami," konštatoval Duda.



Kamiňského a Wasika zadržala polícia v utorok večer v priestoroch prezidentského paláca na základe rozhodnutia súdu krátko po tom, ako ich prijal Duda, ktorý ich pozval na akt menovania svojich nových poradcov, pripomína TASR.



Utorňajší zásah je vyvrcholením sporu siahajúceho do novembra 2015, keď Duda hneď po nástupe PiS k moci omilostil Kamiňského a Wasika, ktorých súd prvého stupňa odsúdil na tri roky väzenia za zneužitie právomoci verejného činiteľa. Dôvodom odsúdenia bola aféra odhalená v roku 2007, v ktorej protikorupčný úrad (CBA) vtedy riadený Kamiňským vraj úmyselne zdiskreditoval vtedajšieho ministra poľnohospodárstva Andrzeja Leppera. Kamiňski a Wasik sa proti verdiktu odvolali.



Najvyšší súd vlani v júni zrušil omilostenie Kamiňského a Wasika. Zdôvodnil to tým, že omilostení môžu byť len ľudia, u ktorých bola právoplatným rozsudkom preukázaná vina. Obaja museli opäť čeliť súdnemu procesu. Varšavský okresný súd ich 20. decembra odsúdil na dva roky väzenia. Súd tiež nariadil, že obaja politici PiS nebudú môcť päť rokov zastávať verejnú funkciu a prídu o poslanecký mandát. Kamiňski po svojom zadržaní oznámil, že sa považuje za politického väzňa a začal hladovku.