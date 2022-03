Duda: Činy Ruska na Ukrajine sú barbarstvom

Americká viceprezidentka Kamala Harrisová (vľavo) a poľský prezident Andrzej Duda počas spoločnej tlačovej konferencie vo Varšave vo štvrtok 10. marca 2022. Foto: TASR/AP

Varšava 10. marca (TASR) - Poľský prezident Andrzej Duda vo štvrtok vyhlásil, že činy ruskej armády na Ukrajine sa dajú prirovnať ku genocíde a označil ich za barbarstvo. TASR informuje na základe správy agentúry DPA.povedal Duda vo Varšave po stretnutí s americkou viceprezidentkou Kamalou Harrisovou.Duda uviedol, že do Poľska už dorazila skupina vyšetrovateľov Medzinárodného trestného súdu so sídlom v Haagu, ktorá začne prešetrovať, či na Ukrajine došlo k spáchaniu vojnových zločinov. O tom, že sa tak deje, majú podľa Dudu dôkazy – vrátane videí – ukrajinskí utečenci, ktorí prišli do Poľska. Počas prvých dvoch týždňoch ruskej invázie prišlo do Poľska vyše 1,4 milióna utečencov z Ukrajiny.Poľsko predtým ohlásilo, že zriadi dokumentačné stredisko s cieľom zhromažďovania dôkazov o možných vojnových zločinoch Ruska na území Ukrajiny.Harrisová rovnako ako Duda odsúdila stredajší útok Ruska na nemocnicu v meste Mariupol, ktorý si vyžiadal obete a zranených. Ako uviedla, za posledné týždne – a ešte viac za uplynulých 24 hodín – došlo k. Poukázala pritom na stredajšie bombardovanie nemocnice v ukrajinskom meste Mariupol.Takisto apelovala na medzinárodné vyšetrenie podozrení, že Moskva na Ukrajine pácha vojnové zločiny. Dodala, že v tejto veci už koná OSN a Spojené štáty sa v prípade potreby zapoja do vyšetrovania.Harrisová navštívila Varšavu dva dni potom, ako Washington odmietol ponuku Poľska na poskytnutie poľských stíhačiek MiG-29 pre Spojené štáty, ktoré ich podľa Varšavy mali posunúť Ukrajine.Agentúra Reuters približuje, že USA a ich spojenci chcú pomôcť Ukrajine, avšak obávajú sa, že by mohli byť vtiahnutí do priameho konfliktu s Ruskom.povedal prezident Duda, ktorý taktiež vyzval Harrisovú, aby Washington urýchlil vízový proces pre utečencov, ktorí chcú ísť do USA za rodinou.Americká viceprezidentka vo štvrtok vo Varšave rokovala aj s poľským premiérom Mateuszom Morawieckim a stretne sa i s kanadským premiérom Justinom Trudeauom.