Duda: Je nepravdepodobné, že Rusko zaútočí na členskú krajinu NATO

Varšava 19. mája (TASR) - Pravdepodobnosť, že Rusko zaútočí na niektorú z členských krajín Severoatlantickej aliancie, je "veľmi nízka". Uviedol to poľský prezident Andrzej Duda v rozhovore pre denník Polska Times, ktorý bol zverejnený vo štvrtok.



Na otázku, či je Poľsko v bezpečí vzhľadom na ruskú ofenzívu na Ukrajine, Duda podľa agentúry PAP poznamenal, že hoci je hrozba zo strany Ruska stále prítomná, "pravdepodobnosť, že ktokoľvek - vrátane Ruska - sa odváži napadnúť členskú krajinu NATO, riskujúc stret s... americkou armádou, je veľmi nízka".



"Ak by došlo k útoku na krajinu NATO, vrátane Poľska, odozva Aliancie by bola okamžitá a rozhodná," je presvedčený Duda.



Poľský prezident pripomenul, že v jeho krajine je rozmiestnených vyše 10.000 vojakov "najväčšej, najsilnejšej, najskúsenejšej a najlepšie vybavenej" armády na svete. "Takisto máme americkú infraštruktúru, ťažké zbrane, protiraketovú obranu, vďaka čomu je časť Poľska už teraz chránená americkým systémom (protivzdušnej obrany) Patriot," dodal.