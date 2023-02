Duda je pripravený postaviť železnú oponu, ak to bude potrebné

Riga 2. februára (TASR) - Poľský prezident Andrzej Duda je pripravený postaviť novú železnú oponu, ak sa za východnou hranicou bude musieť vysporadúvať s agresívnym štátom. Vyhlásil to vo štvrtok v Rige, kde s lotyšským prezidentom Egilsom Levitsom rokoval najmä o bezpečnostných otázkach. Informovala o tom agentúra PAP.



Duda zároveň zdôraznil, že Poľsko vynaloží všetko úsilie na to, aby v Európe nevypukla regionálna vojna.



Podotkol, že Poľsko na odradenie od agresie posilňuje svoj vojenský potenciál a zvyšuje svoje výdavky na obranu. Spresnil, že nedávno prekročili dve percentá HDP a v roku 2023 to bude pravdepodobne na úrovni štyroch percent.



Ocenil, že poľská verejnosť tieto kroky vedenia štátu pochopila, pričom uviedol, že "Poliaci nechcú mať u seba doma ruský svet".



Zároveň vyjadril presvedčenie, že aj vďaka tomu, že Poľsko je súčasťou aliancie NATO, dokáže odolať všetkým snahám "zotročiť nás a vnútiť nám cudziu moc."



Duda vo svojom príhovore zdôraznil, že invázia ruskej armády na územie Ukrajiny, ku ktorej došlo pred necelým rokom, viedla k rozhodujúcej zmene vnímania sveta mnohými ľuďmi, predovšetkým z hľadiska bezpečnosti a budúcnosti.



Vyhlásil, že pobaltské štáty, ktoré majú podobné historické skúsenosti s ruskou hegemóniou ako Poľsko v minulom storočí, varovali svet, že pád komunizmu v Rusku a rozpad Sovietskeho zväzu neznamená, "že Rusko so svojou tradičnou veľkoruskou mentalitou zmizlo z povrchu zemského, že odišlo a už sa nikdy neobnoví".



Podľa Dudu "sme v skutočnosti svedkami jeho vzkriesenia, výbuchu ruského imperiálneho komplexu, ktorý vyústil do agresie voči našej časti Európy."



Duda si podľa svojich slov myslí, že ruské vedenie na čele s prezidentom Vladimirom Putinom sa snaží obnoviť vplyv cárskeho impéria.



Vo svojom prejave Duda tiež poznamenal, že Rusko svojím konaním v poslednom čase ukázalo zvyšku sveta, že "všetky rozprávky o konci dejín a príbehy o tom, že v Európe raz a navždy zavládne mier a pokoj, boli absolútne nesplniteľným snom".



Pripomenul, že Poľsko a Lotyšsko sa postavili proti ruskej invázii na Ukrajinu, a ubezpečil, že sú pripravené urobiť všetko pre to, aby sa konflikt nedostal aj na ich územie.



"Sme proti vojne, urobíme všetko pre to, aby v našich krajinách nebola vojna," povedal Duda.



Prezidenti Lotyšska a Poľska sa v Rige zúčastnili na stretnutí expertov venovanom aktuálnym bezpečnostným výzvam, dodala agentúra PAP.