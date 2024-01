Duda je šokovaný zadržaním dvoch exposlancov, ktorým udelil milosť

Varšava 10. januára (TASR) — Poľský prezident Andrzej Duda v stredu povedal, že je "hlboko šokovaný" zadržaním bývalého ministra vnútra Mariusza Kamiňského a jeho niekdajšieho námestníka Macieja Wasika, ktorým v roku 2015 udelil milosť. Informovala o tom agentúra PAP.



Duda nemieni poľaviť v boji za spravodliv štát. "Nedám pokoj, kým minister Mariusz Kamiński a jeho kolegovia nebudú opäť slobodní ľudia, ako sa patrí, kým nebudú prepustení z väzenia," vyhlásil. Dodal, že ako doteraz bude konať legálne a v súlade s ústavou a zákonmi.



Prezident zdôraznil dôležitosť účinného boja proti korupcii. "Nijaký zodpovedný orgán v spravodlivom štáte nemôže súhlasiť s korupciou, preto som veril a verím, že tým, ktorí bojujú proti korupcii, by mal štát venovať mimoriadnu pozornosť, pretože plnia náročnú úlohu, najmä ak ide o korupciu na najvyšších úrovniach vlády," povedal Duda.



Občanov vyzval, aby zachovali pokoj: "Ak sa chce niekto zúčastniť na demonštráciách, môže tak urobiť, ale ja vás žiadam, aby boli dôstojné a pokojné."



Právoplatne odsúdených exposlancov Kamiňského a Wasika z bývalej vládnucej strany Právo a spravodlivosť (PiS) zadržala polícia v utorok večer v priestoroch prezidentského paláca krátko po tom, ako ich prijal Duda, ktorý ich pozval na akt menovania svojich nových poradcov. Polícia konala na základe rozhodnutia súdu.



Utorňajší zásah je vyvrcholením sporu siahajúceho do novembra 2015, keď Duda hneď po nástupe PiS k moci omilostil Kamiňského a Wasika, ktorých súd prvého stupňa odsúdil na tri roky väzenia za zneužitie právomoci verejného činiteľa. Dôvodom odsúdenia bola aféra odhalená v roku 2007, v ktorej mal protikorupčný úrad (CBA) vtedy riadený Kamiňskim úmyselne zdiskreditovať vtedajšieho ministra poľnohospodárstva Andrzeja Leppera. Kamiňski a Wasik sa proti verdiktu odvolali.



Najvyšší súd vlani v júni zrušil omilostenie Kamiňského a Wasika. Zdôvodnil to tým, že omilostení môžu byť len ľudia, u ktorých bola právoplatným rozsudkom preukázaná vina. Obaja museli opäť čeliť súdnemu procesu. Varšavský okresný súd ich 20. decembra odsúdil na dva roky väzenia. Súd tiež nariadil, že obaja politici PiS nebudú môcť päť rokov zastávať verejnú funkciu a prídu o poslanecký mandát.



Kamiňski po svojom zadržaní oznámil, že sa považuje za politického väzňa a začal hladovku.