Duda je za umiestnenie systémov Patriot od Nemecka v Poľsku

Varšava 25. novembra (TASR) — Poľský prezident Andrzej Duda v piatok uviedol, že systémy protivzdušnej obrany Patriot, ktoré Varšave ponúklo Nemecko, by mali byť rozmiestnené priamo v Poľsku. Duda je proti návrhu ministra obrany Mariusza Blaszczaka, ktorý Berlín vyzval, aby ich dal Kyjevu a boli rozmiestnené na západných hraniciach Ukrajiny. TASR správu prevzala z agentúry PAP.



Duda je podľa slov šéfa prezidentskej kancelárie Pawla Szrota presvedčený, že systémy Patriot by mali byť využité na ochranu Poľska. "Postoj prezidenta Dudu je v tejto veci celkom jasný — ak sa Nemecko rozhodne poskytnúť systémy Patriot, ktoré má vo svojom arzenáli, potom by tieto rakety mali brániť poľské územie a poľských občanov," vyhlásil Szrot pre poľský rozhlas.



Blaszczakov návrh odmietla aj nemecká ministerka obrany Christine Lambrechtová s odvolaním na obmedzenia týkajúce sa rozmiestnenia zbraní NATO mimo členských krajín Aliancie. Zároveň navrhla, že nemecké stíhačky by mohli pomáhať s hliadkovaním v poľskom vzdušnom priestore.



Berlín ponúkol Varšave zmienené obranné systémy po nedávnom dopade rakety na poľskú obec Przewodów ležiacu neďaleko hraníc s Ukrajinou, pričom prišli o život dve osoby.



Podľa Varšavy aj NATO na Przewodów zrejme dopadla raketa ruskej výroby, ktorú vypálila ukrajinská protivzdušná obrana. Konečnú vinu však Západ pripísal Rusku, pretože postavilo Ukrajinu do pozície, v ktorej sa musí brániť pred ruskými raketovými údermi.