Duda kritizoval Sikorského prejav: Nepovzniesol sa nad stranícke spory

Varšava 24. apríla (TASR) - Poľský prezident Andrzej Duda v stredu ostro zhodnotil vystúpenie ministra zahraničných vecí Radoslawa Sikorského v Sejme, v ktorom predstavil priority zahraničnej politiky na rok 2025. Podľa prezidentovho vyjadrenia pre médiá Sikorski nedokázal prekročiť prah straníckej politiky a premrhal príležitosť predstaviť jednotný štátny postoj v medzinárodných otázkach. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.



Duda označil prejav za sklamanie. Vyčítal mu, že minister zakončil volebným heslom vládneho kandidáta na prezidenta, čím podľa neho zneužil priestor v parlamente na stranícku agitáciu. Zdôraznil, že zahraničná politika má byť doménou spolupráce medzi prezidentom, vládou a diplomaciou, nie nástrojom straníckeho boja.



Hlava štátu vyjadrila ľútosť, že Sikorski opomenul významné strategické oblasti vrátane iniciatívy Trojmoria, rastúcej spolupráce s USA a investičných projektov ako je výstavba prvej poľskej jadrovej elektrárne či letiska CPK. Podľa Dudu tieto témy zásadne ovplyvňujú medzinárodné postavenie Poľska a nemalo by sa na ne zabúdať pri hodnotení zahraničnopolitických priorít.



Prezident tiež upozornil, že v prejave chýbala zmienka o kľúčovej spolupráci so Spojenými štátmi, ktorá je podľa neho nevyhnutná pre zaistenie bezpečnosti voči hrozbe zo strany Ruska. Pripomenul, že už čoskoro Poľsko navštívi americký minister energetiky Chris Wright a očakáva sa pokrok v spolupráci na výstavbe prvej poľskej jadrovej elektrárne.



Duda zároveň apeloval na parlament, aby sa konečne zaoberal jeho návrhom ústavnej zmeny, ktorá by stanovila výdavky na obranu vo výške minimálne 4 percent HDP. Varoval pred rizikom ich zníženia v budúcnosti a vyzval vládu, aby namiesto slov začala konať v otázkach strategického významu pre bezpečnosť krajiny.