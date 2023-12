Duda kritizuje poľskú vládu vo vzťahu k verejnoprávnym médiám

Varšava/Brusel 21. decembra (TASR) - Poľský prezident Andrej Duda zastáva názor, že poľský minister kultúry Bartlomiej Sienkiewicz v stredu "nehorázne porušil ústavu", keď odvolal predsedov správnych rád verejnoprávnej televízie a rozhlasu a tlačovej agentúry PAP, ako aj dozorných rád týchto spoločností.



Uviedol to v reakcii na rozhodnutie nového ministra, ktorý v stredu odvolal predsedov správnych rád spoločností Telewizja Polska, Polskie Radio a Polska Agencja Prasowa (PAP), ako aj dozorných rád týchto spoločností.



Tieto dramatické reformy začala nová poľská vláda v snahe obnoviť nestrannosť verejnoprávnych médií, ktoré boli kritikmi bývalej konzervatívnej vlády označované za jej propagandistické krídlo, podotkla vo svojej správe agentúra DPA.



Duda v rozhovore stanicu Radio Zet upozornil aj na neprijateľnosť stavu, keď poľský parlament prijme uznesenie, ktoré potom nahrádza alebo mení zákony.



Poľský prezident narážal na utorkové uznesenie poľského parlamentu, v ktorom vyzýva na obnovenie "nestrannosti a spoľahlivosti verejnoprávnych médií".



Upozornil tiež, že kroky, ktoré vo vzťahu k verejnoprávnym médiám podnikla vláda, má podľa ústavy podniknúť prezident. Pripomenul tiež, že nominácie do orgánov verejnoprávnych médií má v kompetencii Národná mediálna rada, nie vláda či minister.



Duda dostal v Radiu Zet aj otázku, či sa bývalá vláda strana Právo a spravodlivosť (PiS) teraz neocitla v situácii, že je nútená "piť pivo, ktoré sama navarila" a či je spokojný s tým, ako verejnoprávna TVP doteraz vyzerala. Duda uznal, že inicioval politické opatrenia, pretože veľmi chcel "zmeny vo verejnoprávnych médiách, ako mnohí iní Poliaci".



Konanie novej vlády kritizovala aj poslankyňa Európskeho parlamentu za PiS Beata Szydlová, ktorá tvrdí, že v Poľsku došlo k pokusu o útok na verejnoprávne médiá. Podľa nej to, ako chce nová vláda v Poľsku "ovládnuť verejnoprávne médiá, jasne ukazuje, že nebudú existovať zábrany porušovať základné princípy demokracie a útočiť na princípy demokratického štátu".



Vyhlásila tiež, že dianie v Poľsku síce komentuje z Európskeho parlamentu v Bruseli, ale nie s takým zámerom ako niekdajšia opozícia, ktorá mala "za cieľ poškodiť poľský štát".



DPA na margo bývalej vlády PiS pripomenula, že v posledných rokoch nielen poľskí opoziční kritici, ale aj organizácie monitorujúce stav slobody tlače upozorňovali, že PiS zmenila verejnoprávne médiá v Poľsku na vysielateľov propagandistických výstupov.



Krátko po tom, ako sa v stredu objavila správa o odvolaní vedení telerozhlasu a agentúry PAP, prestali fungovať weby štátneho spravodajského kanála TVP Info, kým verejnoprávna TVP nevysielala - na obrazovke bolo len logo kanála a vianočná hviezda.



Iný typ spravodajské programu sa vo verejnoprávnej televízii začne vysielať od štvrtku, avizoval známy televízny novinár Marek Czyz, ktorý bol svojho času nútený z TVP odísť a teraz sa do nej vracia. Czyc vyhlásil, že "každý poľský občan, ktorý financuje verejnoprávne médiá, má právo požadovať od nich vecné, odborné a čestné informácie".