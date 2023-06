Duda má v Kyjeve so Zelenským rokovať o vojne i summite NATO

Kyjev 28. júna (TASR) - Poľský prezident Andrzej Duda pricestoval v stredu do Kyjeva na rokovania s prezidentom Volodymyrom Zelenským. TASR správu prevzala z agentúry PAP.



Ide o Dudovu piatu návštevu na Ukrajine od začiatku ruskej invázie vo februári 2022. Témou rozhovorov bude situácia vo vojne vrátane hrozieb pre Záporožskú jadrovú elektráreň (ZAES), ktorú Rusko okupuje od marca 2022. ZASE najväčšia jadrová elektráreň v Európe.



Duda a Zelenskyj budú rokovať aj o júlovom summite NATO v litovskom Vilniuse. Do Kyjeva v stredu pricestoval aj litovský prezident Gitanas Nauseda. "Ukrajina má miesto v NATO," uviedol na sociálnej sieti a toto vyjadrenia označil za hlavné posolstvo svojej návštevy.



Duda v utorok vyjadril znepokojenie v spojitosti s prítomnosťou šéfa žoldnierskej Vagnerovej armády Jevgenija Prigožina v Bielorusku a označil to za vážny problém. "Musíme prijať určité rozhodnutia, veľmi rázne rozhodnutia, podľa môjho názoru si to vyžaduje tvrdú reakciu zo strany NATO. Poľsko, ktoré je členskou krajinou NATO aj Európskej únie, má s Bieloruskom 418 kilometrovú spoločnú hranicu.