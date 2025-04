Duda: Misiou obetí tragédie pri Smolensku bolo vyvrátiť klamstvá

Krakov 10. apríla (TASR) - Poľský prezident Andrzej Duda si v Krakove uctil pamiatku obetí leteckej tragédie pri Smolensku z 10. apríla 2010 a vyzdvihol ich historický i spoločenský význam. Zdôraznil, že ich misia bola odpoveďou na tzv. katynské klamstvo, ktoré šírila sovietska propaganda, a mala nesmierny význam pre štát i národnú pamäť. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.



"Chceli svojou prítomnosťou vyvrátiť sovietsku lož o Katyni. Ich cesta bola štátne a historicky mimoriadne dôležitá, preto ju absolvovali napriek všetkým nástrahám. Žiaľ, nikdy sa z nej nevrátili a nič nenapraví túto stratu – ani ich blízkym, ani Poľsku," uviedol Duda počas pietnej spomienky.



Katynský masaker bol masovou vraždou takmer 22.000 poľských dôstojníkov a intelektuálov sovietskou tajnou políciou NKVD na príkaz Josifa Stalina v roku 1940. Sovietsky zväz desaťročia popieral svoju zodpovednosť a pripisoval zločin nacistickému Nemecku, čo vošlo do povedomia ako tzv. katynská lož. Moskva oficiálne priznala pravdu až v roku 1990.



Počas svätej omše krakovský arcibiskup Marek Jendraszewski podľa slov prezidenta vyzval na vďačnosť za službu tým, ktorí zahynuli. Prezident Duda sa pridal k tejto myšlienke a poďakoval všetkým, ktorí si obete pripomínajú. "Sme im vďační za službu vlasti, za príklad, ktorý nám dali, za všetko, čo sme sa od nich mohli naučiť,“ povedal.



Pripomenul tiež, ako sa za 15 rokov Poľsko zmenilo, podľa jeho slov aj vďaka dielu tých, ktorí zahynuli pri Smolensku. "Poľsko je dnes krajinou čoraz bohatšou a silnejšou," zdôraznil.



Premiér Donald Tusk pri príležitosti výročia tragédie vyzval na jednotu a zmierenie. "Obnova komunity a vzájomného rešpektu je možná a potrebná, aj keď zostáva veľmi náročná. Skúsme to," uviedol v príspevku na sieti X.



Letecká katastrofa pri Smolensku sa odohrala 10. apríla 2010, keď poľské vládne lietadlo vezúce delegáciu na pietnu spomienku do Katynského lesa havarovalo pri ruskom Smolensku. Nešťastie si vyžiadalo 96 obetí vrátane vtedajšieho prezidenta Lecha Kaczyňského, jeho manželky, vysokopostavených predstaviteľov štátu, armády, cirkvi a verejného života.







(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)