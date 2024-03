Duda možno vetuje zákon o voľnom predaji interrupčnej tabletky

Varšava 13. marca (TASR) - Poľský prezident Andrzej Duda uviedol, že možno nepodpíše návrh zákona, ktorý má zlegalizovať voľný predaj tzv. potratovej tabletky. Takisto vyjadril nesúhlas s prípadným referendom o právach na interrupcie, informuje agentúra PAP.



"Čakám, kým sa návrh dostane na prezidentov stôl, následne preskúmam všetky jeho podrobnosti a rozhodnem o jeho osude," uviedol Duda. "Nepodpíšem však návrh zákona, ktorý zavádza zdraviu škodlivé a nezdravé pravidlá, ktoré sú nebezpečné pre deti," dodal. Sprístupnenie tejto tabletky pre neplnoleté osoby podľa jeho slov "zachádza priďaleko".



Poslanci dolnej komory poľského parlamentu (Sejm) 22. februára prijali novelu zákona o núdzovej antikoncepcii, takzvanej "tabletke po", ktorá bola počas osemročného vládnutia konzervatívnej strany Právo a spravodlivosť (PiS) len na predpis. Na jej základe by mala byť opäť dostupná bez lekárskeho predpisu pre osoby staršie ako 15 rokov.



Duda vysvetlil, že nemá nič proti samotnej tabletke, ale podľa neho by nemala byť voľne dostupná pre neplnoleté osoby. V takýchto prípadoch by totiž podľa jeho názoru mali o jej prípadnom užití rozhodovať rodičia.



Prezident v spojitosti s možným referendom o zmiernení prísnych zákonov o interrupciách uviedol, že týmto spôsobom by sa nemalo rozhodovať "o záležitostiach života a smrti". Obhajoval pritom súčasnú poľskú legislatívu, ktorá povoľuje vykonávanie interrupcií len v prípadoch, ak tehotenstvo ohrozuje život či zdravie matky, píše PAP.