Duda: Na summite NATO je dôležitá jednota a solidarita

Varšava 29. júna (TASR) - Poľský prezident Andrzej Duda dúfa, že z prebiehajúceho summitu NATO v Madride vzíde jednota a solidarita. TASR o tom informuje na základe správy agentúry PAP.



"Po prvé jednota, jednota a ešte raz jednota, a po druhé solidarita, to je to najdôležitejšie v rámci Severoatlantickej aliancie," uviedol Duda pre novinárov na okraj summitu.



Podľa poľského prezidenta je to, že NATO drží spolu a koná spoločne zoči-voči ruskej invázii na Ukrajine, obrovský úspech, vďaka ktorému sa Ukrajine dostáva pomoci.



"Rusko už nie je partnerom NATO, čo sa popravde malo stať už dávno. Dnes je (Rusko) bezpochyby najväčšou hrozbou pre krajiny NATO, najmä tie na jeho východnom krídle," vyhlásil Duda.



Poľský prezident zároveň dodal, že Rusko je jasnou hrozbou pre baltské štáty a že Poľsko už počulo niekoľko výhražných vyhlásení, v súvislosti s ktorými Duda vyjadril nádej, že sa odrazia v rozhodnutiach prijatých na summite NATO.



Lídri 30 členských štátov Severoatlantickej aliancie sa v týchto dňoch stretávajú v Madride, aby sa v súvislosti s vojnou na Ukrajine dohodli na novej strategickej koncepcii pre Európu.



Podľa Dudu budú stredajšie rokovania venované posilneniu obrany, ako i vzťahom s Čínou a problémom spojeným s možnosťou potravinovej krízy.