Duda navrhol NATO, aby zvýšilo pripravenosť na svojom východnom krídle

Varšava 25. novembra (TASR) - Poľský prezident Andrzej Duda navrhol vo štvrtok Severoatlantickej aliancii (NATO), aby zvýšilo pripravenosť a rozsah síl na svojom východnom krídle, informovala tlačová agentúra PAP.



Duda svoj návrh vyslovil počas stretnutia s generálnym tajomníkom NATO Jensom Stoltenbergom v Bruseli v čase rastúceho nepokoja v strednej a východnej Európe. Poľsko čelí migračnej kríze na svojich hraniciach s Bieloruskom, ktorú zjavne organizuje Minsk s cieľom destabilizovať strednú a východnú časť Európy, konštatuje PAP.



Na druhej strane sa objavujú tvrdenia, podľa ktorých Rusko hromadí svojich vojakov na svojich hraniciach s Ukrajinou.



Poľský prezident vyzval na stav zvýšenej pripravenosti NATO. Aliancii tiež navrhol, aby zvážila posilnenie svojej vojenskej prítomnosti v regióne v záujme "ukázať všetkým potenciálnym agresorom, že NATO je pripravené, že nielen my sme pripravení brániť krajiny NATO, ale sme všímaví aj voči bezpečnosti našich spojencov mimo NATO, s ktorými spolupracujeme".



Stoltenberg v reakcii uviedol, že NATO je v blízkom a nepretržitom kontakte s Poľskom i ďalšími spojencami, píše PAP. Ako dodal, NATO je pripravené poskytnúť podporu v prípade, že takáto požiadavka príde. Poznamenal však, že Poľsko sa vyrovnáva so situáciou na svojich hraniciach s Bieloruskom.



Duda tiež uviedol, že Stoltenbergovi predstavil správu o bezpečnostnej situácii na východnom krídle NATO. "Uistil som generálneho tajomníka, že to, čo sa tam deje, berieme veľmi vážne a všímame si všetky signály," podotkol.