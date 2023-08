Duda: Nelegálna okupácia Krymu je globálnym problémom

Varšava/Kyjev 23. augusta (TASR) — Poľský prezident Adrzej Duda ocenil v stredu medzinárodné spoločenstvo za to, že pochopilo závažnosť nelegálnej okupácie Krymského polostrova a všetkých ostatných oblastí, ktoré Rusko obsadilo na Ukrajine. Informovala o tom agentúra PAP.



"Naša dnešná schôdzka je dôkazom toho, že medzinárodné spoločenstvo pochopilo dôsledky nelegálnej okupácie Krymského polostrova a všetkých ďalších území Ruskom pre celý svet," uviedol Duda vo videopríhovore na konferencii tzv. Krymskej platformy, ktorá sa konala v Kyjeve.



Okupácia Krymu je podľa poľského prezidenta zlovestným znamením pre svet, ktoré sa môže stať skutočnosťou, keď sa nerešpektujú medzinárodné právo, ľudské práva a Charty OSN.



Varšava stojí pri Ukrajine od nelegálnej anexie Krymu v roku 2014. "Udalosti z marca a apríla 2014 boli pre nás signálom o skutočných plánoch Ruska s Ukrajinou, teda anexie jej územia a likvidácie jej štátnosti, kultúry a jazyka," povedal Duda.



Ako dodal, nik by sa v súčasnosti nemal domnievať, že okupácia Krymu je len regionálnym problémom. "Toto je globálny problém. Ak ho nevyriešime spoločne, de facto to bude znamenať, že začneme akceptovať novú architektúru medzinárodnej bezpečnosti a nový svetový poriadok založený na práve použiť silu," podotkol poľský prezident.



Ukončenie okupácie Krymského polostrova a obnovenie územnej celistvosti Ukrajiny sú podľa neho nevyhnutnými podmienkami pre stabilitu regiónu i globálnu bezpečnosť.



"(Ruskému prezidentovi Vladimirovi) Putinovi nemôžeme dovoliť, aby na Ukrajine dosiahol svoje ciele," povedal Duda s tým, že treba urobiť všetko pre to, aby sa Krym opäť stal súčasťou Ukrajiny.



"Moskva musí vrátiť všetky územia, ktoré okupuje, a za svoje činy musí niesť zodpovednosť," uzavrel poľský prezident.