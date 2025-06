Duda: Odpoveďou Poľska na rusko-bieloruské manévre bude cvičenie

Haag 25. júna (TASR) - Odpoveďou Poľska na plánované rusko-bieloruské manévre Zapad-2025, ktoré sa uskutočnia v septembri, bude organizácia vojenských cvičení NATO v Poľsku. V stredu to v holandskom Haagu uviedol poľský prezident Andrzej Duda vo vyjadrení po skončení summitu Severoatlantickej aliancie. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR s odvolaním sa na agentúru PAP.



Duda povedal, že aliančné manévre v Poľsku sa uskutočnia v rovnakom čase ako cvičenie Zapad. Spresnil, že o tejto iniciatíve diskutoval s ministrom obrany Wladyslawom Kosiniakom-Kamyszom, ktorý mu potvrdil, že pozvánky boli rozoslané všetkým členským štátom Aliancie a záujem o účasť je značný. Prezident vyjadril očakávanie, že Poľsko privíta široké zastúpenie spojeneckých síl.



Najvyšší ústavný činiteľ Poľska zároveň pripomenul, že po predchádzajúcich cvičeniach Zapad Rusko začalo vojnu proti Ukrajine. Zdôraznil preto potrebu demonštrovať pripravenosť a odhodlanie brániť vlastné územie. „Dnes treba veľmi jasne ukazovať našu pripravenosť, našu silu, to, že to neberieme na ľahkú váhu, sme pevní a že tu stojíme a sme pripravení brániť naše územie," povedal.



Duda tiež komentoval rozhodnutie bieloruského ministerstva obrany o presune cvičení Zapad-2025 hlbšie do vnútrozemia krajiny. Podľa neho by ich vzdialenie od hraníc NATO a Európskej únie, ako aj prípadné zmenšenie rozsahu, mohlo znamenať pozitívny signál - že Rusko ani Bielorusko nemajú agresívne úmysly.



Minister obrany Kosiniak-Kamysz už skôr oznámil, že reakciou Poľska na cvičenie Zapad budú tzv. divízne cvičenia, ktoré zahŕňajú väčšinu vojakov a jednotiek veľkej taktickej formácie. Hlavnou zložkou má byť 18. mechanizovaná divízia, ktorá má až niekoľko desiatok tisíc vojakov.



Pokiaľ ide o Ukrajinu, Duda uviedol, že všetci lídri na summite v Haagu jednoznačne deklarovali potrebu jej ďalšej podpory. Zdôraznil, že Rusko nesmie túto vojnu vyhrať a že budúcnosť Ukrajiny vidí v transatlantickej komunite. „Veľmi jasne som povedal, že Rusko nemôže vyhrať túto vojnu, že budúcnosť Ukrajiny - hlboko v to verím - je budúcnosť transatlantická," dodal. Vyjadril tiež presvedčenie, že novozvolený prezident Karol Nawrocki bude pokračovať v jeho politike vo vzťahu k Ukrajine.











(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)