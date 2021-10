Duda: Otvorenie poľsko-bieloruskej hranice by bolo znakom slabosti EÚ

Varšava 5. októbra (TASR) - Dôležitosť ochrany hranice s Bieloruskom zdôraznil v utorok poľský prezident Andrzej Duda na tlačovej konferencii vo Varšave. Otvorenie hranice pre nelegálnych migrantov by bolo podľa jeho slov "prejavom slabosti" nielen zo strany Poľska, ale aj Európskej únie. Informovala o tom agentúra APA.



Poľsko chráni podľa Dudu nielen vlastnú hranicu, ale zároveň aj hranice EÚ a Schengenského priestoru. "Cítime sa byť zodpovednými za EÚ a za to, že by sme nemali dopustiť ďalšiu humanitárnu a migračnú krízu v oblasti EÚ...," vyhlásil Duda na spoločnej tlačovej konferencii s rakúskym prezidentom Alexandrom Van der Bellenom. Dodal, že Poľsko nie je cieľovou destináciou týchto utečencov - všetci z nich sa podľa neho chcú dostať do západoeurópskych štátov.



Migranti pokúšajúci sa nelegálne prekročiť bielorusko-poľské hranice sú podľa Dudu zneužívaní režimom bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka. Dodal tiež, že humanitárna pomoc z Poľska sa k nim nedostala.



Poľsko v reakcii na migračnú vlnu z Bieloruska vyslalo na hranice s touto krajinou tisíce vojakov, postavilo tam plot zo žiletkového drôtu a v priľahlej oblasti vyhlásilo výnimočný stav.



Vlády v Poľsku, Litve a Lotyšsku obviňujú bieloruský režim z povzbudzovania ilegálnej migrácie do týchto troch krajín, ktorého cieľom je podľa nich vyvolať spory a chaos v rámci EÚ. Tá viní Bielorusko, že prílev migrantov organizuje ako odplatu za sankcie uvalené Západom v reakcii na potláčanie bieloruskej opozície a násilné zásahy proti jej prívržencom zo strany bieloruského vedenia a bezpečnostných zložiek.



Duda sa vyjadril aj k sporu Poľska a EÚ v otázke právneho štátu. Zdôraznil, že reformy súdnictva sú vnútornou záležitosťou Poľska. Zmluvy podľa neho porušujú inštitúcie EÚ, ktoré útočia na poľské úrady a štát. Van der Bellen v súvislosti s konfliktom Varšavy a Bruselu ohľadom fungovania poľského justičného systému zdôraznil, že v určitých veciach nie je možné robiť kompromisy a rozhodnutia Súdneho dvora EÚ je potrebné rešpektovať.



Obaja štátnici hovorili najmä o bilaterálnej a hospodárskej spolupráci, ochrane klímy či energetickej bezpečnosti. Van der Bellen pozval Dudu na návštevu do Viedne. Naposledy zavítal rakúsky prezident - Heinz Fischer - do Poľska v roku 2009.



Van der Bellen sa v utorok stretol aj s poľským premiérom Mateuszom Morawieckým a predsedami oboch komôr parlamentu. V pondelok sa zúčastnil na otvorení novej rakúskej výstavy v Štátnom múzeu Auschwitz-Birkenau.