Duda plánuje pozvať Trumpa na aprílový summit Trojmoria

Varšava 21. decembra (TASR) - Poľský prezident Andrzej Duda pozve novozvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa na summit Trojmoria, ktorý sa bude konať v apríli vo Varšave. Oznámil to v sobotu Mieszko Pawlak, vedúci prezidentskej kancelárie pre medzinárodnú politiku. TASR o tom informuje podľa správy agentúry PAP.



Trump, ktorý nastúpi do prezidentského úradu 20. januára, bol hosťom summitu vo Varšave aj v roku 2017, pripomína poľská tlačová agentúra.



Iniciatíva Trojmoria je neformálna organizácia 13 krajín ležiacich medzi Baltským, Čiernym a Jadranským morom.



"V tomto zmysle by prípadná prítomnosť amerického prezidenta bola akousi 'sponou', najmä preto, že pôjde o jubilejný desiaty summit Iniciatívy Trojmoria," povedal Pawlak.



Vedúci prezidentskej kancelárie pre medzinárodnú politiku dodal, že na nadchádzajúci summit, ktorý je naplánovaný na 28. až 29. apríla, budú okrem prezidentov krajín zapojených do iniciatívy pozvané aj hlavy štátov partnerov Iniciatívy Trojmoria vrátane prezidenta USA.



Poľský prezident pošle Trumpovi pozvánku na summit po tom, čo sa americký prezident ujme úradu, dodáva PAP.