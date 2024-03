Duda po rokovaniach s Bidenom: Ruský imperializmus je späť

Washington 12. marca (TASR) - Poľský prezident Andrzej Duda v utorok po rokovaniach v Bielom dome vyhlásil, že niet pochýb o tom, že ruský imperializmus sa znovuzrodil a treba mu rozhodne čeliť. "Dnešnému ruskému imperializmu nesmieme dovoliť, aby narušil stabilitu a mierovú existenciu Európy," zdôraznil Duda podľa agentúry AP.



Na spoločnej tlačovej konferencii s poľským premiérom Donaldom Tuskom, ktorá sa uskutočnila vo washingtonskom Bielom dome po ich spoločných rokovaniach s prezidentom USA Joeom Bidenom, Duda informoval, že ich rozhovor sa týkal bezpečnosti v regióne, vojnovej situácie na Ukrajine, ale aj spolupráce v oblasti obrany a energetiky.



Duda podľa svojich slov na rokovaniach zdôraznil veľký význam pomoci poskytovanej Ukrajine na posilnenie jej obrannej kapacity. Doplnil, že Biden sa zaujímal na názor poľských politikov na to, "ako bude vyzerať budúcnosť, pokiaľ ide o vojnu a šance Ukrajiny".



Poľský prezident informoval Bidena aj o svojom návrhu zvýšiť výdavky NATO na obranu na tri percentá HDP.



"Nejde len o to, koľko minieme na nákupy pre potreby obrany, ale aj o to, či bude Európa schopná prebudovať svoj obranný priemysel, či budeme schopní pomerne rýchlo vyrobiť dostatok munície na zaistenie bezpečnosti našich krajín a potenciálne pomôcť tým, ktorí by mohli byť napadnutí," vysvetlil poľský prezident.



Poľský premiér Donald Tusk označil jednotu názorov počas stretnutia s Bidenom za "impozantnú".



Doplnil, že schôdzka bola zameraná na pomoc Ukrajine zo strany USA, Európskej únie a NATO.



"Snažili sme sa zistiť, ako rýchlo je možné odblokovať pomoc USA," pokračoval Tusk a dodal, že poľská strana prezentovala "kroky, ktoré Poľsko podniklo s cieľom mobilizovať EÚ, aby takúto pomoc ponúkla".



Agentúra PAP doplnila, že republikánsky predseda Snemovne reprezentantov Mike Johnson trvá na tom, že sa nenechá "vyviesť z tempa" pri schvaľovaní balíka zahraničnej pomoci pre Ukrajinu, Izrael a Taiwan vo výške 95,3 miliardy dolárov, z ktorých má Ukrajina dostať 60 miliárd.



Podľa Tuska návšteva USA "potvrdila, že USA nikdy nebudú váhať ponúknuť pomoc Poľsku, keď bude napadnuté, že článok 5 Washingtonskej zmluvy je nespochybniteľný a že Američania cítia povinnosť okamžite konať, ak bude Poľsko v potrebovať." "Dúfam, že to nebude potrebné," dodal Tusk.



"Jediný odkaz, ktorý by mal Západ poslať Moskve, je ukázať Rusku, že Západ je, pokiaľ ide o Ukrajinu, jednotnejší než kedykoľvek predtým," uzavrel poľský premiér.