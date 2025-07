Duda: Po zastavení Ruska už nebude nutná veľká vojenská pomoc Ukrajine

Praha 7. júla (TASR) - Otázka americkej vojenskej pomoci Ukrajine sa podľa poľského prezidenta Andrzeja Dudu nesmie zužovať len na samotné dodávky zbraní, ale musí zahŕňať schopnosť zastaviť ruskú agresiu. Ak sa Rusko podarí účinne zastaviť, rozsiahla vojenská podpora Ukrajine prestane byť potrebná, vyhlásil v nedeľu po stretnutí s českým prezidentom Petrom Pavlom v Prahe. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.



„Keď sa podarí skutočne zastaviť Rusko, keď sa rôznymi metódami a prostriedkami podarí dosiahnuť to, aby Rusko prestalo so svojou agresiou voči Ukrajine, tak dodávanie veľkej vojenskej pomoci jednoducho prestane byť potrebné,“ povedal Duda v odpovedi na otázku, ako plánuje využiť svoje vzťahy s Donaldom Trumpom na zabezpečenie dodávok amerických zbraní. Zdôraznil, že Spojené štáty sú podľa neho jedinou krajinou na svete, ktorá disponuje potenciálom schopným Rusko zastaviť.



Dodal, že pretrvávanie vojny znamená pokračovanie krviprelievania a že Rusko má v konflikte výhodu väčšieho ľudského potenciálu. „Takže otázka nie je len o tom, či ďalej podporovať Ukrajinu, pretože pamätajme, že ďalšie trvanie vojny znamená aj krvácanie Ukrajiny. Rusko má väčší ľudský potenciál než Ukrajina a, čo si budeme hovoriť, Rusko si menej váži svojich vojakov než Ukrajina. Preto má Rusko väčšie straty na životoch počas vojny. To je jednoducho otázka mentality,“ uviedol.



Duda apeloval na prijímanie rozhodnutí, ktoré oslabia ruské vojenské kapacity a podkopú postavenie prezidenta Vladimira Putina ako hlavného iniciátora vojny. Zdôraznil, že zodpovednosť za ukončenie konfliktu leží do veľkej miery práve na Spojených štátoch.







(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)