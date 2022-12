Duda: Poľsko a Nemecko by mali požiadať EÚ o pomoc kvôli utečencom

Berlín 12. decembra (TASR) - Poľsko a Nemecko by mali požiadať Európsku úniu o ďalšiu pomoc v súvislosti s očakávanou vlnou ukrajinských utečencov počas zimy. V pondelok to v Berlíne uviedol poľský prezident Andrzej Duda. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



"Domnievam sa, že by sme sa mali obrátiť na európske spoločenstvo vo veci finančnej podpory pre naše krajiny, ktoré nesú mimoriadne bremeno v súvislosti s prijímaním utečencov z Ukrajiny," povedal Duda.



Od začiatku ruskej invázie vo februári utiekli z Ukrajiny už milióny ľudí. Existujú obavy, že počas chladnejších mesiacov by mohlo opustiť svoje domovy mnoho ďalších ľudí, keďže Rusko pokračuje v útokoch na kľúčovú infraštruktúru.