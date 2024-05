Duda: Poľsko chce využiť predsedníctvo v EÚ na upevnenie vzťahov s USA

Varšava 2. mája (TASR) – Nadchádzajúce predsedníctvo Poľska v Rade Európskej únie sa bude zameriavať na posilnenie spolupráce so Spojenými štátmi a Ukrajinou. Povedal to v stredu poľský prezident Andrzej Duda, informuje TASR s odvolaním sa na agentúru DPA.



"Mali by sme v Poľsku zorganizovať dva európske summity, aby sme podčiarkli najdôležitejšie prvky vývoja Európy pre budúcnosť," povedal Duda vo vystúpení pri príležitosti 20. výročia vstupu svojej krajiny do EÚ.



Poľsko bude zastávať polročné rotujúce predsedníctvo v Rade EÚ v prvej polovici roka 2025. V tomto období bude mať na starosti časť aktivít Únie a bude sa podieľať na stanovovaní jej agendy.



Duda spresnil, že jeden zo summitov by mal byť vrcholnou schôdzkou EÚ a USA. Stretnutie predstaviteľov Únie a Ukrajiny by podľa neho malo byť venované obnove tejto krajiny napadnutej Ruskom.



Poľský prezident doplnil, že Varšava si želá pokrok v otázke vstupu Ukrajiny do EÚ. Spomenul tiež podporu vstupu Moldavska a krajín západného Balkánu.