Duda: Poľsko je pripravené na hrozbu ruskej provokácie v Baltskom mori

Gdyňa 14. júna (TASR) - Poľský prezident Andrzej Duda v piatok uviedol, že Poľsko je pripravené reagovať na akékoľvek možné provokácie Ruska v oblasti Baltského mora, informuje TASR podľa agentúry PAP.



"Ako všetci vieme, nanešťastie, v posledných mesiacoch...neustále čelíme ruským provokáciám," povedal Duda. "Najmä lietadlovým provokáciám v oblasti Baltského mora," dodal prezident počas námorných cvičení BALTOPS, ktoré sa každoročne konajú v oblasti Baltského mora neďaleko poľského prístavu Gdyňa.



Starostlivosť o pobrežie a jeho bezpečnosť, spolu s prístavmi a infraštruktúrou, je podľa Dudových slov dôležitá pre bezpečnosť krajiny. "Vzťahuje sa to na naše morské prístavy, našu kritickú infraštruktúru," uviedol. Dodal, že pripravenosť Poľska súvisí so schopnosťou uskutočňovať obchody a zaistiť v prípade potreby prísun bojového a vojenského vybavenia po mori.



Cvičenie BALTOPS sa sa začalo 7. júna a potrvá do 20. júna. Zúčastňuje sa na ňom viac než 50 lodí, desiatky lietadiel a pribline 9000 vojakov. Majú preveriť spôsobilosti spojencov na mori, vo vzduchu i na pevnine na pobreží Baltského mora. Zúčastňuje sa na nich viacero členských krajín NATO vrátane USA, Poľska, Estónska, Lotyšska, Litvy či nových členov Fínska a Švédska.