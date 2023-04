Duda: Poľsko je pripravené poslať Kyjevu všetky svoje stíhačky MiG-29

Varšava 5. apríla (TASR) - Poľský prezident Andrzej Duda v stredu oznámil, že Poľsko dodá Kyjevu dovedna 14 stíhačiek MiG-29. Varšava doručila na Ukrajinu už štyri stíhačky tohto typu a štyri ďalšie sú v procese odovzdávania. Ďalších šesť sa momentálne pripravuje a podľa slov Dudu by mohli dodané už v blízkej dobe.



Poľský prezident to uviedol na spoločnej tlačovej konferencii s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským vo Varšave, informuje denník The Guardian.



Duda podľa agentúry AFP ďalej poznamenal, že ak to bude potrebné, Poľsko bude ochotné v budúcnosti poskytnúť ukrajinským silám aj celú svoju flotilu 28 stíhačiek MiG-29, ktorú vlastní.



Duda tiež zdôraznil, že Poľsko podporuje plné členstvo Ukrajiny v Severoatlantickej aliancii. Dodal, že na júlovom summite NATO vo Vilniuse chce presadzovať získanie ďalších bezpečnostných záruk pre Kyjev, ktoré posilnia vojenský potenciál Ukrajiny.



Zelenskyj sa má v priebehu stredy stretnúť aj s poľským premiérom Mateuszom Morawieckim, s ktorým má podpísať viaceré bilaterálne dohody. Predmetom rokovaní má byť vývoj bojov na frontovej línii, medzinárodná podpora Ukrajiny a ekonomická spolupráca. V podvečer sa Zelenskyj spoločne s Dudom stretnú na Kráľovskom hrade vo Varšave s ukrajinskými utečencami, ktorí našli útočisko v Poľsku.