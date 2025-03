Duda: Poľsko má ambíciu byť súčasťou G20

New York 4. marca (TASR) - Poľský prezident Andrej Duda vyjadril ambíciu Poľska stať sa čoskoro členom skupiny G20 a pripomenul, že jeho krajina je už dnes 21. najväčším hospodárstvom sveta. Povedal to v utorok na tlačovej konferencii po svojom vystúpení pred Valným zhromaždením OSN, informuje spravodajca TASR.



Duda počas návštevy Spojených štátov vystúpil pred OSN a svoj prejav označil za rozlúčkové zhrnutie desiatich rokov svojho mandátu, ktorý sa podľa neho niesol v duchu jasnej a nemennej politiky.



V prejave pripomenul, že ľudia v Poľsku kedysi žili na nízkej životnej úrovni, no dnes je krajina rovnocenným členom EÚ, a to vďaka tomu, že sa mohla 35 rokov stabilne rozvíjať v mierových podmienkach. Úlohou OSN je dnes podľa neho zastaviť ruskú agresiu a navrátiť stabilný mier, ktorý Poľsku a ďalším krajinám umožní sa ďalej slobodne rozvíjať. "Medzinárodné právo a jeho dodržiavanie je najväčšou garanciou mieru," zdôraznil.



Prezident sa vyjadril aj k piatkovému stretnutiu amerického prezidenta Donalda Trumpa a ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Mrzí ho pozastavenie americkej pomoci, no vyjadril názor, že ide o vyjednávaciu taktiku a USA budú Ukrajinu podporovať naďalej.



"Je potrebné, aby sa prezident Zelenskyj vrátil k rokovaciemu stolu," povedal novinárom Duda, ktorý je presvedčený, že ďalšie kroky povedú k ukončeniu ruskej agresie a po rokovaniach medzi Ukrajinou a Ruskom pod patronátom USA príde trvalý mier.



Vyjadril tiež presvedčenie, že v tejto chvíli prebiehajú procesy, ktoré povedú k tomu, aby sa rokovania obnovili. "Donald Trump mi počas môjho stretnutia s ním povedal: Tam (na Ukrajine – pozn. TASR) musia prestať umierať ľudia. Každý má svoje metódy fungovania, Trump tiež. Prosím vás, počkajme pokojne, čo prinesú najbližšie dni a týždne," uzavrel poľský prezident.











(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)