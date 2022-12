Duda: Poľsko podporuje slobodné a nezávislé Bielorusko

Varšava 9. decembra (TASR) - Poľský prezident Andrzej Duda vo štvrtok povedal, že jeho krajina chce mať hranice so slobodným a nezávislým Bieloruskom, nie s okupovaným územím. Informovala o tom tlačová agentúra PAP, od ktorej TASR správu prevzala.



"Chceme hraničiť so slobodným, zvrchovaným a nezávislým Bieloruskom, ktorého spoločnosť, bratský národ, je schopná o sebe rozhodovať," uviedol Duda po stretnutí s predstaviteľmi bieloruskej opozície.



Na stretnutí vo Varšave bola aj bieloruská opozičná líderka Sviatlana Cichanovská, súperka dlhoročného prezidenta Alexandra Lukašenka v posledných voľbách v auguste 2020. Lukašenko vtedy podľa oficiálnych výsledkov zvíťazil; západ a opozícia však považujú voľby za zmanipulované, pripomína PAP. Cichanovská bola nútená po voľbách emigrovať.



"Nechceme hraničiť s okupovaným územím, kde je ruská armáda, ktorá bojuje proti slobodnej a nezávislej spoločnosti," vyhlásil Duda. Poľsko podľa neho podporuje opozíciu v Bielorusku vzhľadom na "hlboké presvedčenie, že tento zápas bude úspešný pre Bielorusov, ktorí chcú mať slobodnú a zvrchovanú krajinu".



Na stretnutí Duda ubezpečil, že Bielorusi, ktorí ušli zo svojej vlasti, sú v Poľskú vítaní a želá si, aby jeho krajinu vnímali ako ďalší domov.



V súvislosti s vojnou na Ukrajine poľský prezident dodal, že urobí všetko pre to, aby svetu povedal, že skutoční Bielorusi nie sú Rusmi a že by nikdy nesúhlasili s ruskou okupáciou a nadvládou.