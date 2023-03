Duda: Poľsko pošle Ukrajine v najbližších dňoch štyri stíhačky MiG-29

Varšava/Praha 16. marca (TASR) - Poľsko v najbližších dňoch pošle Ukrajine štyri bojové lietadlá MiG-29, ktoré doteraz slúžili vzdušnej obrane Poľska. Vo štvrtok to povedal poľský prezident Andrzej Duda po stretnutí s českým prezidentom Petrom Pavlom, informuje spravodajkyňa TASR.



"Môžeme povedať, že skutočne teraz posielame migy na Ukrajinu," potvrdil poľský prezident. Dodal, že aktuálne ich má Poľsko k dispozícii desať.



"V najbližších dňoch, ak si dobre pamätám, dáme Ukrajine štyri lietadlá. Budú plne funkčné, ostatné sú v servise a budú sa postupne odovzdávať," spresnil postup Duda.



Zdôraznil, že bojové lietadlá doteraz aktívne pôsobili v poľskej vzdušnej obrane. "Sú to tie migy, ktoré sme na začiatku 90. rokov prevzali po armáde Nemeckej demokratickej republiky. A tieto migy sú stále funkčné," dodal s tým, že to však budú zrejme posledné roky ich fungovania vzhľadom na technické možnosti.



Poľsko chce v najbližších mesiacoch a rokoch kompletne obnoviť zloženie svojich vzdušných síl. Prvú dodávku nových lietadiel FA-50 z Južnej Kórey očakáva v tomto roku. Armáde neskôr pribudnú aj objednané americké stíhačky F-35.