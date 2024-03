Duda: Poľsko pracuje na novej stratégii národnej bezpečnosti

Varšava 11. marca (TASR) - Poľsko začalo pracovať na novej stratégii svojej národnej bezpečnosti, oznámil v pondelok na zasadnutí bezpečnostnej rady krajiny poľský prezident Andrzej Duda. TASR o tom informuje podľa správy agentúry PAP.



Súčasnú stratégiu národnej bezpečnosti Varšava prijala v roku 2020, no vypuknutie vojny na Ukrajine pred dvoma rokmi výrazne zmenilo situáciu, uviedol Duda. Zároveň povedal, že by bol rád, aby bola nová stratégia implementovaná ešte pred tretím výročím vojny na Ukrajine. Druhé výročie ruskej invázie sa pripomínalo len nedávno - 24. februára.



Duda na začiatku schôdze národnej bezpečnostnej rady tiež poukázal na to, že Poľsko je oddaným členom Severoatlantickej aliancie. "S hrdosťou môžeme povedať, že Poľsko je spoľahlivým členom Severoatlantickej aliancie od samého začiatku," uviedol prezident.



"Dnes stojíme bok po boku s našimi spojencami v podpore Ukrajiny v jej boji proti ruskej agresii. No konáme zodpovedne aj sami," povedal Duda.



Zároveň poukázal na, že Poľsko vynakladá v súčasnosti vyše štyri percentá svojho HDP na obranu a na modernizáciu a rozvoj svojej armády.



Vyjadril tiež presvedčenie, že všetky krajiny NATO by mali na obranu dávať aspoň tri percentá svojho HDP a povedal, že chce o tom hovoriť aj počas svojej utorkovej návštevy Bieleho domu, kde sa stretne s prezidentom USA Joeom Bidenom.



Duda vycestuje do Spojených štátov spolu s premiérom Donaldom Tuskom pri príležitosti 25. výročia vstupu Poľska do NATO.



Spojenci z NATO sa vlani vzhľadom na pretrvávajúcu hrozbu zo strany Ruska dohodli, že budú členovia aliancie dlhodobo na obranu ročne vynakladať minimálne dve percentá svojho HDP. Predchádzajúci záväzok vyžadoval len to, aby sa krajiny k tejto hranici priblížili do roku 2024, píše DPA.