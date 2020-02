Duda potvrdil, že sa bude uchádzať o druhé funkčné obdobie

Varšava 6. februára (TASR) - Poľský prezident Andrzej Duda potvrdil, že sa bude v máji uchádzať o znovuzvolenie. Podľa agentúry PAP to oficiálne oznámil v stredu v meste Lubartów na juhovýchode Poľska.



Duda zdôraznil, že ak vo voľbách zvíťazí a obháji svoj mandát, umožní to súčasnej poľskej vláde strany Právo a spravoslivosť (PiS) pokračovať v práci.



Termín konania prezidentských volieb oznámila v stredu predsedníčka dolnej komory parlamentu Elžbieta Witeková. Prvé kolo volieb sa bude konať 10. mája, druhé kolo, ak bude nutné, sa uskutoční 24. mája.



Duda vo svojom vyhlásení pred občanmi Lubartowa ocenil prácu vlády premiéra Mateusza Morawieckého, ktorá podľa neho spravuje krajinu dobre. Veľmi úspešná je podľa jehjo názoru aj v ekonomickej oblasti a efektívne dodržiava "svoje volebné sľuby, ktoré boli kedysi aj mojimi sľubmi".



"Som presvedčený, že politika, ktorá sa uplatňovala a pokračuje, je účinná a vedie k zvýšeniu prosperity Poľska," vyhlásil Duda a dodal, že podpíše každý návrh zákona, ktorý bude na prospech poľskému národu ľud a rastu Poľska.



V predchádzajúcich prezidentských voľbách v roku 2015 Duda kandidoval s podporou národno-konzervatívnej strany PiS.



Malgorzata Kidawová-Bloňská, ktorá má podporu opozičnej liberálnej Občianskej platformy (PO) a je pravdepodobne Dudovým hlavným rivalom v prezidentských voľbách, pre agentúru PAP uviedla, že to, čo ju odlišuje od súčasnej hlavy štátu, je "rešpektovanie zákona a poľskej ústavy".



Dodala, že si je vedomá toho, že Duda je známejší ako ona, ale poznamenala, že volebná kampaň sa iba začína. Vyhlásila tiež, že podľa nej si Duda nemôže byť úplne istý svojím víťazstvom.



Andrzej Duda, ktorého podporuje národno-konzervatívna vládna strana Právo a spravodlivosť (PiS), vedie v prieskumoch verejnej mienky pred Kidawovou-Bloňskou.



Podľa portálu Euractiv sa o prezidentskú funkciu v Poľsku uchádza aj centristický katolík Szymon Holownia, ľavicový europoslanec Robert Biedroň, ktorý sa v prevažne katolíckom Poľsku otvorene hlási k svojej homosexualite, líder agrárnej Poľskej ľudovej strany (PSL) Wladyslaw Kosiniak-Kamysz a Krzystof Bosak, kandidát krajne pravicovej Ligy poľských rodín (LPR).