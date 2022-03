Duda: Použitie chemických zbraní Ruskom by mohlo vyvolať zásah NATO

Londýn 13. marca (TASR) - Použitie chemických zbraní Ruskom na Ukrajine by mohlo NATO primäť, aby prehodnotilo svoje rozhodnutie nezasahovať vojensky do konfliktu. V rozhovore pre stanicu BBC to v nedeľu uviedol poľský prezident Andrzej Duda. Odpovedal na otázku, či si myslí, že ruský prezident Vladimir Putin sa môže pripravovať na použitie chemických zbraní.



"Ak sa ma pýtate, či Putin môže použiť chemické zbrane, myslím si, že Putin môže teraz použiť čokoľvek, najmä keď je v takej ťažkej situácii," uviedol Duda. "Politicky už vojnu prehral a nevyhráva ju ani vojensky," dodal.



Na otázku, či by použitie chemických zraní mohlo vyvolať zásah NATO, povedal: "Samozrejme, každý dúfa, že sa to (Putin) neodváži urobiť. Ale... ak použije zbrane hromadného ničenia, zmenilo by situáciu."



"Iste, (NATO)... by si muselo sadnúť za stôl a naozaj vážne premyslieť, čo robiť, pretože potom to začne byť nebezpečné nielen pre Európu..., ale aj pre celý svet," skonštatoval.



V rozhovore pre BBC poľský prezident takisto uviedol, že presun stíhačiek MiG-29 na Ukrajinu nie je možný. Takisto si myslí, že bezletová zóna nad Ukrajinou by mohla byť začiatkom tretej svetovej vojny.