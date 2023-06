Duda: Presun vagnerovcov do Bieloruska je pre Poľsko zlým signálom

Varšava/Londýn 27. júna (TASR) - Poľský prezident Andrzej Duda vyhlásil, že prípadný presun žoldnierov ruskej Vagnerovej skupiny do Bieloruska je pre Poľsko negatívnym signálom, na ktorý by mal reagovať celý blok NATO. V utorok o tom informovala britská stanica BBC.



Perspektíva zriadenia vagnerovských základní či poľných táborov na území Bieloruska znepokojila aj Lotyšsko a Litvu, ktoré vyzvali alianciu NATO, aby posilnila svoje východné hranice.



"Presun de facto ruských jednotiek, možno v podobe Vagnerovej skupiny, do Bieloruska, ako aj presun šéfa Vagnerovej skupiny tam (do Bieloruska), sú pre nás veľmi negatívnym signálom," konštatoval Duda.



Dodal, že Poľsko túto otázku určite nastolí pred spojencami z aliancie NATO so zámerom zvýšiť rýchlosť reakcie NATO, pripraviť efektívnejšie obranné plány aliancie, urýchliť presuny vojsk a posilniť prápory rozmiestnené v danej časti Európy.



BBC doplnila, že podľa ruského a bieloruského vedenia po pokuse o vojenskú vzburu proti vedeniu ruského rezortu obrany a po nedokončenom pochode na Moskvu dostali žoldnieri z Vagnerovej skupiny na výber: buď sa presunúť sa do Bieloruska, alebo podpísať kontrakt a stať sa príslušníkom regulárnej ruskej armády.



Súčasťou dohody bolo aj zrušenie trestného konania proti vagnerovcom.



Prigožin, bývalý spojenec ruského prezidenta Vladimira Putina a bývalý trestanec, ktorého žoldnieri bojovali v najkrvavejších bitkách vojny na Ukrajine a mali veľké straty, predtým potvrdil, že po ukončení vzbury proti Kremľu pôjde do susedného Bieloruska. Západom neuznaný bieloruský prezident Alexandr Lukašenko v utorok - medzičasom - potvrdil, že Prigožin už v Bielorusku je.



Agentúra Reuters uviedla, že Ukrajina si od chaosu spôsobeného v Rusku vagnerovcami sľubuje oslabenie ruskej obrany na Ukrajine v čase, keď ukrajinská armáda pokračuje v protiofenzíve s cieľom získať späť svoje Ruskom okupované územie.