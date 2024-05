Duda: Prítomnosť amerických vojakov zvyšuje bezpečnosť krajiny

Varšava 18. mája (TASR) - Prítomnosť amerických vojakov v Poľsku výrazne zvyšuje bezpečnosť krajiny, vyhlásil v sobotu tamojší prezident Andrzej Duda. Povedal to v súvislosti s prvou stálou základňou špeciálnych síl americkej armády v krajine, ktorú otvorili v piatok. TASR sa odvoláva na agentúru PAP.



Základňu otvorili v Baliciach pri Krakove na juhu Poľska. Na základni bude pôsobiť 150 až 200 amerických vojakov. Ide o najvýchodnejšiu stálu základňu amerických špeciálnych síl v Európe.



"Je to veľké zadosťučinenie. Sú to témy, o ktorých som s americkou stranou hovoril od samého začiatku môjho nástupu do funkcie," uviedol Duda. Dodal, že o zvýšení prítomnosti amerických vojakov v Poľsku hovoril už počas prezidentského obdobia Donalda Trumpa.



"Táto prítomnosť sa neustále zvyšuje," uzavrel Duda s tým, že po začatí ruskej invázie na Ukrajinu rozhodol prezident Joe Biden o vyslaní ďalších tisícov vojakov špeciálnych síl USA do Poľska, aby strážili bezpečnosť v juhovýchodnej časti krajiny.