Duda: Prítomnosť USA v Poľsku a strednej Európe by sa mala posilniť

Washington 23. februára (TASR) - Poľský prezident Andrzej Duda sa v sobotu na Konferencii konzervatívnej politickej akcie (CPAC) stretol s jeho americkým náprotivkom Donaldom Trumpom. Duda potvrdil blízke vzťahy medzi Varšavou a Washingtonom a vyhlásil, že prítomnosť Spojených štátov v Európe by sa mala posilniť. TASR o tom píše podľa správ agentúry Reuters a portálu Notes from Poland.



"Povedal som, že bezpečnosť Poľska a strednej Európy by sa mala posilniť, ale (Trump) vyhlásil, že ako jeden z najdôveryhodnejších spojencov by som sa nemal obávať," oznámil Duda po stretnutí lídrov.



Trump nazval poľského prezidenta "fantastickým človekom a (jeho) skvelým priateľom" a ich stretnutie podľa Bieleho domu "potvrdilo úzke spojenectvo" medzi krajinami.



Hoci stretnutie Trumpa a Dudu malo pôvodne trvať dlhšie, lídri sa nakoniec stretli s približne hodinovým oneskorením okolo 14.30 h miestneho času (20.30 h SEČ) a hovorili spolu len pár minút, informuje portál Notes from Poland.



"Som spokojný s (dnešným) rozhovorom, pretože sme diskutovali o témach, ktoré sú pre mňa dôležité," uviedol Duda a oznámil, že Trump prisľúbil návštevu Poľska. Žiadny dátum však zatiaľ stanovený nebol.



Poľský prezident sa odmietol vyjadriť k tomu, či diskutovali aj o stredajšej výmene názorov medzi Trumpom a ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Podľa Dudu má Trump záujem "posilniť Ukrajinu, a to aj prostredníctvom hospodárskych väzieb" a je odhodlaný konflikt medzi Kyjevom a Moskvou urýchlene ukončiť.



Trump v stredu nazval Zelenského "diktátorom bez volieb", pretože jeho päťročné funkčné obdobie sa malo skončiť minulý rok, ale z dôvodu vojnového stavu v krajine mu ho ukrajinský parlament predĺžil. Vyjadrenie amerického prezidenta bola reakcia na Zelenského slová, že Trump žije v ruskej "dezinformačnej bubline", pretože povedal, že za vojnu môže Ukrajina.