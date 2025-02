Duda: Putin chcel Ukrajinu dobyť za tri dni, nedosiahol to za tri roky

Varšava 24. februára (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin chcel dobyť Ukrajinu za tri dni, no nepodarilo sa mu to ani za tri roky, povedal v pondelok poľský prezident Andrzej Duda. Jeho prejav sa pri príležitosti výročia ruskej invázie vysielal online aj v Kyjeve, píše TASR podľa agentúry PAP.



Lídri z celého sveta sa v pondelok zišli v ukrajinskom hlavnom meste, aby Kyjevu na výročia invázie vyjadrili podporu. "Dnešné podujatie je mimoriadne dôležité, pretože sa koná v slobodnom a hrdom Kyjeve," komentoval stretnutie Duda.



"Putin chcel za tri dni ovládnuť Ukrajinu, no nepodarilo sa mu to ani za tri roky a nepodarí sa mu to nikdy," pokračoval poľský prezident. Zároveň sľúbil, že Varšava si v podpore Ukrajiny naďalej zachová svoju vedúcu pozíciu.



"Chcem Vás ubezpečiť o tom, že s Poľskom môžete počítať a že nikdy neopustíme demokratickú a nezávislú Ukrajinu," uviedol. Zdôraznil, že "všetci chceme mier", ale ten musí byť "spravodlivý, trvalý a založený na bezpečnostných zárukách".



Duda zdôraznil, že Ukrajina musí byť pri rokovacom stole od samého začiatku mierových rozhovorov. "V opačnom prípade sa krátkodobý mier rýchlo zmení na ďalšiu vojnu, možno ešte krvavejšiu," dodal.