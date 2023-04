Duda: Putin sa snaží zastrašiť svet s jadrovými zbraňami v Bielorusku

Viedeň 14. apríla (TASR) - Poľský prezident Andrzej Duda označil v piatok plány ruského prezidenta Vladimira Putina na rozmiestnenie jadrových zbraní v Bielorusku za napínanie svalov a pokus o zastrašenie sveta. TASR o tom informuje na základe správ agentúr APA a PAP.



"Som presvedčený, že je to pokus zastrašiť nás. Vyvolať u nás psychózu," povedal vo Viedni po rokovaniach s rakúskym prezidentom Alexandrom Van der Bellenom.



Duda uviedol, že tento krok Ruska je zacielený najmä na západnú Európu so zámerom vytvoriť dojem, že Moskva svoj jadrový arzenál posúva bližšie k Západu. Takisto vyjadril znepokojenie nad ukrajinskými jadrovými elektrárňami, ktoré okupuje Rusko.



"Imperiálna vojna Ruska proti Ukrajine nás nemôže nechať ľahostajnými," povedal Van der Bellen. S Dudom sa zhodol, Európska únia musí aj naďalej stáť spoločne za demokratickou Ukrajinou. Členské krajiny EÚ sa podľa jeho slov môžu v náročných situáciách na seba navzájom spoľahnúť.



Rakúsky prezident podľa svojich slov vyvinie úsilie s cieľom podporiť odmínovanie Ukrajiny. Takisto ocenil rozsiahlu vojenskú, civilnú a humanitárnu pomoc, ktorú Poľsko Ukrajine poskytuje.



Poľsko podľa Dudových slov rešpektuje neutrálny postoj Rakúska. Prejavilo by však radosť v prípade, keby Rakúsko dodalo ešte viac nevojenského tovaru ako ochranné vesty a masky.



Európske krajiny si podľa van der Bellena uvedomujú, že pokračovať v dovoze ruského zemného plynu počas trvania vojny nie je dlhodobo udržateľné. Rakúsko preto hľadá iné zdroje.



Rakúsky prezident tiež upozornil, že Poľsko aj Rakúsko musia postupne vyradiť zdroje energie, ktoré škodia životnému prostrediu. Poľsko už z Ruska nedováža žiadny plyn, dve tretiny svojej energetickej potreby však získava z uhoľných elektrární, píše APA.



Duda sa popoludní vo Viedni stretne s rakúskym kancelárom Karlom Nehammerom a predsedom parlamentu Wolfgangom Sobotkom.