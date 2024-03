Duda: Rusko by mohlo byť schopné napadnúť NATO už v roku 2026

Varšava 19. marca (TASR) - Rusko by mohlo byť vojensky schopné napadnúť členské štáty NATO už v roku 2026 alebo 2027, varoval v utorok poľský prezident Andrzej Duda, pričom sa odvolával na správu nemeckých expertov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry PAP.



"Prichádzajú nové správy a nedávno som videl jednu od nemeckých expertov, v ktorej sa hovorí, že možno už v roku 2026 alebo 2027 bude (ruský prezident Vladimir) Putin, keď postaví svoju ekonomiku na vojnový základ, disponovať takou vojenskou silou, že bude schopný zaútočiť na NATO," uviedol Duda pre americkú televíziu CNBC.



V rozhovore tiež obhajoval svoj nedávny návrh zvýšiť požadovanú hranicu výdavkov členov NATO na obranu z dvoch na tri percentá hrubého národného produktu. "Z môjho pohľadu je to otázka zdravého rozumu," poznamenal.



Ako pokračoval, európske krajiny majú dva-tri roky, počas ktorých môžu robiť potrebné prípravy vrátane hromadenia zásob munície a výroby zbraní, "aby sa čo najviac zvýšila bezpečnosť Európy..., aby k (ruskej) invázii nedošlo".



Zbrojiť je podľa neho potrebné preto, aby NATO napokon nemuselo bojovať. "Ide o to, aby sme vytvorili taký odstrašujúci prostriedok, ktorý zabezpečí, že nebudeme napadnutí. O to ide, pretože nikto z nás nechce vojnu," dodal poľský prezident.



Spojené štáty vyzval, aby naďalej pokračovali v podpore Ukrajiny. Duda varoval, že v prípade, že sa ruské sily nepodarí zastaviť na Ukrajine, do vojny by sa museli zapojiť aj vojaci USA.



"Túto ruskú agresiu treba zastaviť za každú cenu. Ak sa nezastaví, tak sa to prevalí a potom sa obávam, že americké peniaze nebudú stačiť na zastavenie Ruska, budú musieť zasiahnuť americkí vojaci a to nikto nechce," povedal poľský prezident s tým, že všetky poskytnuté finančné aj vojenské prostriedky pre Kyjev zabraňujú ruskému víťazstvu.