Duda: Rusko je vinné z genocídy na Ukrajine

Varšava 7. apríla (TASR) - Vojnové zločiny Ruska v ukrajinskom meste Buča napĺňajú definíciu genocídy. V rozhovore pre americkú spravodajskú stanicu CNN to povedal poľský prezident Andrzej Duda, ktorého vo štvrtok citovala tlačová agentúra PAP.



Prezident ďalej uviedol, že cieľom ruskej invázie je zlikvidovať ukrajinský národ, pričom ruské tvrdenia o "denacifikácii" Ukrajiny boli zámienkou na páchanie masakrov. Duda poznamenal, že Rusko napadlo Ukrajinu už v roku 2014, keď anektovalo Krym. Podľa neho ruský útok na Gruzínsko v roku 2008 ukázal, že dialóg s ruským prezidentom Vladimirom Putinom "nemá zmysel".



"Vladimirovi Putinovi treba stanoviť tvrdé podmienky a povedať mu, že ak ich nesplní, niet o čom rokovať. Vedenie dialógu, ktorý k ničomu nevedie, je len hrou o čas," povedal Duda a dodal, že pokusy o dialóg s Putinom umožnili Rusku ukázať svoju "civilizovanú tvár... a zároveň vraždiť ľudí tým najsurovejším spôsobom".



Poľský líder vyhlásil, že ruské sily pravdepodobne zavraždili tisíce civilistov, a preto sa k ruskému prezidentovi nemožno správať ako k normálnemu politikovi, ale ako k vojnovému zločincovi, ktorého treba potrestať, píše PAP.



Duda sa zároveň vyjadril k sprísneniu sankcií voči Rusku a prijatiu opatrení zameraných na elimináciu nákupu uhľovodíkov z Ruska. Skritizoval Nemecko za to, že napriek varovaniam Poľska investuje do projektov, ako sú plynovody Nord Stream 1 a Nord Stream 2, čím sa stáva závislé od dodávok ruského plynu. "Rusko vydiera nielen Nemecko – Rusko vydiera celú Európu," upozornil.



Na margo možného ruského útoku na Poľsko prezident povedal: "Myslím si, že za týchto okolností nikto nepochybuje o tom, že Poľsko je potenciálne ohrozené ruskou agresiou v budúcnosti. Práve preto musíme vynaložiť prostriedky na svoju obranu."