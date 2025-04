Duda schválil prvé nominácie na veľvyslancov, Sikorski žiada odklad

Varšava 2. apríla (TASR) - Poľský prezident Andrzej Duda schválil po ročnom odklade niekoľko návrhov na vymenovanie veľvyslancov. Minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski však uviedol, že prezident by sa mal zdržať podpisovania ďalších návrhov vzhľadom na to, že sa jeho funkčné obdobie čoskoro skončí, píše TASR podľa správy agentúry PAP.



Sikorski už v sobotu uviedol, že sťahuje návrhy z dôvodu Dudovho meškania a blížiacich sa prezidentských volieb. Zároveň zdôraznil, že by pre poľskú diplomaciu bolo prospešné, keby nových veľvyslancov vymenovala nová hlava štátu.



Minister v stredu pre súkromné rádio RMF FM povedal, že sa „v pondelok začali podpisovať" návrhy v prezidentskej kancelárii, píše PAP. „Po roku odkladania úrad predsedu vlády práve dostal prvé veľvyslanecké nominácie na spolupodpis,“ povedal.



Konflikt medzi ministerstvom zahraničných vecí a prezidentom v súvislosti s nomináciami veľvyslancov trvá od marca 2024. Sikorski sa vtedy rozhodol ukončiť pôsobenie 50 veľvyslancov a stiahnuť nominácie bývalej vládnucej strany PiS, ktorú Duda podporuje.



Prvé kolo prezidentských volieb sa bude v Poľsku konať 18. mája. Ak žiaden kandidát nezíska nadpolovičnú väčšinu, dvaja najúspešnejší kandidáti postúpia do druhého kola 1. júna. Dudovo funkčné obdobie sa skončí v auguste.