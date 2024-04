Duda: Sme pripravení pridať sa ku schéme na zdieľanie jadrových zbraní

Washington/Varšava 20. apríla (TASR) - Poľsko je pripravené zúčastniť sa na programe NATO s názvom Zdieľanie jadrových zbraní, pretože silnejú hrozby z Ruska, vyhlásil poľský prezident Andrzej Duda. TASR o tom informovala na základe sobotňajšej správy poľskej tlačovej agentúry PAP.



Zdieľanie jadrových zbraní je súčasť politiky jadrového zastrašenia, ktorá členským krajinám Severoatlantickej aliancie (NATO) bez jadrových zbraní poskytuje jadrové hlavice na použitie. Určité krajiny tieto zbrane majú, ale sú stále pod kontrolou Spojených štátov.



Duda v interview pre portál Fakt.pl počas nedávnej návštevy v USA, zverejnenom v piatok, povedal, že program Zdieľanie jadrových zbraní je už "nejaký čas" témou poľsko-amerických rozhovorov.



"O tejto téme som sa rozprával niekoľkokrát. Musím priznať, že som vyjadril našu pripravenosť. Rusko čoraz viac militarizuje Kaliningrad. A nedávno poslalo svoje jadrové zbrane do Bieloruska," dodal.



"Ak sa naši spojenci rozhodnú poslať jadrové zbrane v rámci programu aj na naše územie, aby sa posilnilo východné krídlo NATO, tak sme na to pripravení," uviedol.



"Sme spojenec v NATO a v tomto zmysle máme aj povinnosti. Jednoducho ideme uplatniť spoločnú politiku," doplnil Duda.



Americké jadrové zbrane sú na základe misie Zdieľanie jadrových zbraní vyslané od novembra 2009 do Belgicka, Nemecka, Talianska a Holandska.



Poľsko požiadalo o zaradenie do programu 30. júna 2023.