Duda: Spor o dovoz obilia neovplyvní vzťahy Poľska s Ukrajinou

Poznaň 22. septembra (TASR) - Poľský prezident Andrzej Duda označil v piatok spor v spojitosti s dovozom ukrajinského obilia za drobný, ktorý by nemal vážnejšie poškodiť vzťahy medzi oboma krajinami. TASR správu prevzala z agentúry PAP.



"Nepochybujem, že spor o dodávkach ukrajinského obilia na poľský trh je úplnou trieskou v celkových poľsko-ukrajinských vzťahoch," povedal Duda na kongrese o obnove Ukrajiny v meste Poznaň. "Nie som presvedčený, že by ich to mohlo vážnejšie poškodiť. Je to záležitosť, ktorú musíme jednoducho vyriešiť medzi sebou."



Prezident označil pomoc, ktorú Poľsko a poľské spoločnosti poskytli Ukrajine a jej obyvateľom, za obrovský kapitál medziľudských vzťahov medzi oboma krajinami. Ten podľa neho nemôže oslabiť žiadny politický spor.



Duda vo štvrtok vyjadril ochotu osobne rokovať s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským s cieľom vyriešiť náročnú situáciu medzi oboma krajinami. Vylúčil však rokovanie pred objektívom kamier.



Poľsko minulý týždeň predĺžilo zákaz dovozu ukrajinského obilia a vzoprelo sa tak rozhodnutiu Európskej komisie. To viedlo k diplomatickej roztržke s Kyjevom. Zákaz na dovoz ukrajinského obilia predĺžili aj Slovensko a Maďarsko.



Ukrajina v pondelok 18. septembra oznámila, že na pôde Svetovej obchodnej organizácie (WTO) podala sťažnosti proti svojim trom susedom z EÚ za to, že odmietli ukončiť zákaz dovozu ukrajinských poľnohospodárskych produktov.



Zelenskyj počas svojho prejavu vo všeobecnej rozprave 78. zasadnutia Valného zhromaždenia OSN v New Yorku uviedol, že niektoré krajiny iba "predstierali" solidaritu s Ukrajinou. Bez toho, aby menoval konkrétne európske štáty, kritizoval ich postoj k dovozu ukrajinského obilia.