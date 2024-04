Duda: Štáty NATO musia zvýšiť produkciu delostreleckej munície

Riga 12. apríla (TASR) - Poľský prezident Andrzej Duda vyzval ostatné členské štáty Severoatlantickej aliancie (NATO), aby zvýšili produkciu munície na odstrašenie potenciálnych útokov zo strany Ruska. TASR informuje podľa piatkovej správy agentúry DPA.



"Celá Európa musí spojiť svoje sily so Spojenými štátmi v záujme výroby väčšieho množstva (munície), najmä delostreleckých granátov. Je to nevyhnutné na zaistenie našej bezpečnosti," povedal Duda vo štvrtok večer v rozhovore pre litovskú televíziu.



Ak NATO skutočne chce odstrašiť potenciálne útoky, bude musieť vyprodukovať rovnaké množstvo munície ako Rusko, povedal poľský prezident.



Duda sa v Litve zúčastnil na summite Iniciatívy Trojmoria, teda neformálnej organizácie 13 krajín strednej a východnej Európy ležiacich medzi Baltským, Čiernym a Jadranským morom.



Ako spresnil, Rusko bude čoskoro schopné vyprodukovať viac než dva milióny delostreleckých granátov ročne. Zásoby munície v krajinách NATO zároveň označil za "úplne neadekvátne".



Poľský prezident tiež vyzval na "tvrdú politiku zvýšenia obranného potenciálu na Západe." Toto je v súčasnosti podľa neho najdôležitejšia úloha členov Aliancie vrátane strednej Európy a spolu s podporou Ukrajiny to umožní Západu brániť sa proti ruskému imperializmu.