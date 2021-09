Duda súhlasil s predĺžením výnimočného stavu na hranici s Bieloruskom

Na archívnej snímke poľské bezpečnostné jednotky blokujú migrantov na hraniciach s Bieloruskom v dedine Usnarz Gorny 1. septembra 2021. Foto: TASR/AP

Varšava 28. septembra (TASR) - Poľský prezident Andrzej Duda v utorok odpovedal kladne na žiadosť poľskej vlády o predĺženie výnimočného stavu v oblasti pri hranici s Bieloruskom, informovala agentúra PAP.Poľská vláda v utorok požiadala prezidenta o predĺženie výnimočného stavu na hranici s Bieloruskom. Výnimočný stav v tejto oblasti vyhlásili 2. septembra a trvať mal 30 dní. Vláda však požiadala prezidenta, aby ho teraz predĺžil o ďalších 60 dní.Duda sa v utorok popoludní stretol s ministrami vnútra a zahraničných vecí, ako aj s náčelníkom pohraničnej stráže, ktorí mu podali správu o momentálnej situácii.uviedol Duda a dodal, že výnimočný stav môžu ukončiť aj skôr v prípade, ak to situácia dovolí.Poľský prezident okrem toho informoval, že poľské hranice sa z Bieloruska pokúsil v utorok prekročiť rekordný počet ľudí." uviedol Duda s tým, že od utorkovej polnoci do 17.00 h zaznamenali až 354 pokusov o prekročenie hranice.Poľský minister vnútra Mariusz Kaminski v pondelok na tlačovej konferencii oznámil, že odporučí vláde, aby predĺžila výnimočný stav na hranici s Bieloruskom.Kaminski vtedy uviedol, že Poľsko zaznamenalo od 8. augusta 9400 pokusov o nezákonné prekročenie svojej hranice z Bieloruska, pričom 8200 z nich bolo prekazených. Dodal, že v zadržiavacích zariadeniach sa nachádza okolo 1200 ľudí, ktorých úrady chytili pri pokuse o ilegálny vstup do Poľska.Podľa Kaminského a Stanislawa Zaryna, hovorcu poľských špeciálnych služieb, majú tiež niektorí migranti, ktorí sa sa snažia dostať do Poľska, teroristickú alebo vojenskú minulosť či dlhodobé kontakty s Ruskom.Vlády v Poľsku, Litve a Lotyšsku, ktoré sú na východnej hranici EÚ s Bieloruskom, obviňujú bieloruský režim, podporovaný Moskvou, z povzbudzovania ilegálnej migrácie do týchto troch krajín, aby tak spôsobil spory a chaos v rámci EÚ.