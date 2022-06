Duda: Summit NATO je odpoveď na hrozby, ktoré predstavuje Rusko

Madrid 30. júna (TASR) - Summit NATO, ktorý sa v týchto dňoch koná v Madride, je odpoveďou na hrozby, ktoré predstavuje Rusko, a má za cieľ posilniť bezpečnosť členských krajín. Povedal to vo štvrtok poľský prezident Andrzej Duda. TASR správu prevzala z agentúry PAP.



Duda je jedným z účastníkov summitu lídrov členských krajín NATO. Tí sa v stredu rozhodli výrazne posilniť východné krídlo Severoatlantickej aliancie. Okrem toho sa dohodli na novej strategickej koncepcii ozbrojených síl, ktorá podľa nich odráža zhoršený vzťah Aliancie s Ruskom.



Duda povedal, že do vyhlásenia lídrov v "poslednej chvíli" pridali dve vety, ktoré sú obzvlášť dôležité pre Poľsko, píše PAP. Tieto vety sa podľa prezidenta vzťahujú na opatrenie, na základe ktorého budú krajiny, ktoré sa najviac podieľajú na pomoci Ukrajine, zvýhodnené.



Poľský prezident takisto vyjadril presvedčenie, že členské krajiny NATO ratifikujú rozhodnutie o prijatí Fínska a Švédska čo najskôr. "Bolo by to výrazným posilnením NATO a obzvlášť prínosné pre našu časť Európy," povedal.



Štvrtok – posledný deň summitu – sa NATO podľa Dudu zameria na hrozby z juhu a javy spôsobené krízou, ktorá nastala následkom ruskej agresie na Ukrajine vrátane možnej potravinovej krízy v severnej Afrike.