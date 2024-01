Duda ubezpečil Zelenského o pokračujúcej podpore Poľska pre Ukrajinu

Davos 17. januára (TASR) - Poľský prezident Andrzej Duda v utorok uistil svojho ukrajinského kolegu Volodymyra Zelenského o pokračujúcej podpore Varšavy pre Kyjev. Obaja lídri na stretnutí v dejisku Svetového ekonomického fóra (WEF) vo švajčiarskom Davose hovorili aj o plánovanej návšteve poľského premiéra Donalda Tuska v Kyjeve. TASR správu prevzala z agentúr DPA a PAP.



"Ubezpečil som prezidenta Zelenského, že naša politika voči Ukrajine bude stabilná a bude to politika neustálej podpory; že už o niekoľko dní môže v Kyjeve pokojne pristúpiť k rokovaniam s premiérom Donaldom Tuskom," informovala v príspevku na sociálnej sieti kancelária poľského prezidenta.



Duda tiež povedal, že Severoatlantická aliancia by mala pozvať Ukrajinu do svojich radov. "Myslím si, že Ukrajina by mala dostať pozvánku do NATO, čo by iniciovalo diskusie o tejto otázke v jednotlivých národných parlamentoch členských štátov Aliancie. Tento proces by mal napredovať a je mimoriadne dôležitý pre morálku ukrajinských obrancov," dodal.



Zelenskyj v príspevku na sociálnej sieti napísal, že Dudu informoval o aktuálnom dianí na bojisku.