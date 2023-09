Duda:Ukrajina sa pri zákaze dovozu obilia správa ako topiaci sa človek

Varšava 20. septembra (TASR) - Poľský prezident Andrzej Duda prirovnal reakciu Ukrajiny na poľské predĺženie zákazu dovozu ukrajinského obilia k reakcii topiaceho sa človeka, ktorý môže ublížiť záchrancovi. V stredu o tom informovala poľská tlačová agentúra PAP.



Ukrajina podala v pondelok 18. septembra žalobu na pôde Svetovej obchodnej organizácie (WTO) proti svojim trom susedom z EÚ – Maďarsku, Poľsku a Slovensku, pretože odmietli ukončiť zákaz dovozu ukrajinských poľnohospodárskych produktov, o ktorom rozhodla EÚ.



Duda je na päťdňovej návšteve USA, kde sa zúčastňuje na 78. zasadnutí Valného zhromaždenia OSN v New Yorku.



"Ukrajina sa správa ako topiaci sa človek, ktorý sa drží všetkého, čoho len môže..., ale my máme právo brániť sa, keď nám niečo ubližuje," povedal Duda na tlačovom brífingu v New Yorku.



"Topiaci sa človek je mimoriadne nebezpečný, môže vás stiahnuť do hlbočiny... proste utopí záchrancu," dodal poľský prezident.



A pokračoval: "Musíme konať a brániť sa voči tomu, čo nám ubližuje, pretože ak nás topiaci sa človek utopí, nedostane pomoc."



"Takže sa musíme starať o svoje záujmy a budeme to robiť účinne a rozhodne," uviedol Duda.



Poľský prezident dodal, že s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským sa v New Yorku nestretol pre časový nesúlad v rozvrhu prejavov na Valnom zhromaždení OSN. Nevylúčil však, že sa stretnú neskôr.