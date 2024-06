Duda v Číne:Vyriešenie konfliktu na Ukrajine je v záujme Poľska i Číny

Šanghaj 26. júna (TASR) - Vyriešenie konfliktu na Ukrajine je v záujme Poľska i Číny, keďže by to vydláždilo cestu k opätovnému nastoleniu slobody medzinárodného obchodu. Vyhlásil to v stredu poľský prezident Andrzej Duda počas návštevy v Číne. TASR o tom informuje podľa správy agentúry PAP.



Duda otvoril svojim príhovorom v posledný deň svojej návštevy poľsko-čínske ekonomické fórum v Šanghaji.



"Musíme byť priamočiari, keďže je pre nás táto záležitosť mimoriadne dôležitá. Útok Ruska na Ukrajinu je aj útokom na slobodu medzinárodného obchodu," povedal Duda.



Poľský prezident poukázal na to, že v roku 2023 prvýkrát za osem rokov poklesol medzinárodný obchod medzi Poľskom a Čínou. To podľa neho súvisí práve s vojnou na Ukrajine, ktorá narušila logistické reťazce, predovšetkým železničnú trasu spájajúcu Čínu s krajinami Európskej únie.



"Je v záujme Poľska a Číny, aby vojna čo najskôr skončila," uviedol poľský prezident. Zároveň vyjadril nádej, že bude nastolený trvalý mier, ktorý obnoví "nadradenosť medzinárodného práva".



Varšava a Peking si v rámci päťdňovej návštevy Dudu v Číne pripomínajú 75. výročie nadviazania diplomatických vzťahov. Poľský prezident sa v pondelok stretol aj so svojím čínskym náprotivkom Si Ťin-pchingom, s ktorým podpísal päť obchodných dohôd. Rokovali aj o ruskej invázii na Ukrajinu, pred novinármi sa o tom však nezmienili.